Astrophysicist Brian nwere ike na-enyere aka maapụ Asteroid Bennu maka NASA's OSIRIS-REx Mission

Astrophysicist Brian May, onye a kacha mara amara dị ka onye na-egwu egwu egwu maka egwu egwu egwu Queen, enyela nnukwu onyinye na ọrụ OSIRIS-REx nke NASA. May, onye nwere akara ugo mmụta doctorate na astrophysics, etinyela aka n'ịdepụta asteroid Bennu, bụ nke a na-ahazi ọrụ iji weghachite ihe nlele na.

Mmekọrịta May na NASA malitere na 2015 mgbe ọ na-arụ ọrụ na New Horizons mission, nke zitere ụgbọ elu ka Pluto fega. O kere ihe oyiyi stereo nke mbụ nke Pluto, na-egosi talent ya ọ bụghị naanị dị ka onye na-egwu egwu rock kamakwa dị ka onye na-agụ kpakpando.

Maka ozi OSIRIS-REx, May na-arụkọ ọrụ na ọkà mmụta sayensị Claudia Manzoni iji mepụta ihe oyiyi 3D ziri ezi nke ọrụ oghere. N'iji onyonyo ndị a, May nyere aka maapụ Bennu wee chọta mpaghara ọdịda dị mma maka nyocha nke ga-anakọta sample asteroid. Ọkachamara ya na ụzọ ọhụrụ ya masịrị onye isi mgbasa ozi Dante Lauretta, onye kọwara stereos May dị ka “ezigbo ngwa ọrụ” nyere aka n'ịchọ ebe ọdịda kwesịrị ekwesị.

May raara onwe ya nye na nyocha sayensị na mbara mbara pụtara na itinye aka ya na ọrụ NASA. Ọchịchọ ya maka mbara igwe mere ka ọ nweta akara mmụta doctorate na astrophysics, ọ na-aga n'ihu na-enye aka n'ọhịa ma na-enye onyinye na-adịgide adịgide na ụwa egwu dị ka onye na-ede abụ maka Queen.

Ọdịda nke OSIRIS-REx sample capsule na ọzara Utah na Septemba 24 ga-akara akara dị ịrịba ama na ebumnuche NASA iweghachi ihe nlele asteroid azụ n'ụwa. Ntụnye Brian May na ozi a na-egosi njikọ dị n'etiti egwu na sayensị pụrụ iche, na-egosi talent na mmasị dị iche iche nke ndị mmadụ n'otu n'otu na nchụso ha gafere ngalaba nka mbụ ha.

