Ụmụaka ole ka onye nwe Walmart nwere?

N'ebe ndị dike na-ere ahịa, Walmart abụwo aha ezinụlọ ogologo oge. Sam Walton tọrọ ntọala na 1962, ụlọ ọrụ ahụ toro ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa kachasị ukwuu n'ụwa. Dị ka ihu dị n'azụ alaeze ukwu zuru ụwa ọnụ a, ọtụtụ ndị na-achọ ịma banyere ndụ onwe onye nke nwoke ahụ malitere ya. Otu ajụjụ na-ebilitekarị bụ: ụmụaka ole ka Sam Walton nwere?

Sam Walton, onye malitere Walmart, nwere ngụkọta nke ụmụ anọ. A mụrụ nwa mbụ ya, Samuel Robson Walton na 1944. Rob Walton, dị ka a na-akpọkarị ya, na-ekere òkè dị ukwuu na ọganihu na ọganihu nke Walmart. Ọ jere ozi dịka onye isi oche nke ụlọ ọrụ site na 1992 ruo 2015, na-agbaso nzọụkwụ nna ya.

John Thomas Walton, bụ nwa nke abụọ Sam Walton, mụrụ na 1946. N'ụzọ dị mwute, John Walton nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ elu na 2005. N'agbanyeghị ọnwụ ya n'egbughị oge, a ga-echeta mmetụta ya na ụlọ ọrụ ahụ na ọrụ enyemaka ezinụlọ ya mgbe niile.

Jim Walton, nwa nke atọ nke Sam Walton, mụrụ na 1948. Ọ bụ ugbu a onye òtù Walmart Board of directors ma na-arụsi ọrụ ike na njikwa ụlọ ọrụ. N'ịbụ onye a maara maka ọdịdị ya dị ala, Jim enyela nnukwu onyinye na azụmahịa ezinụlọ.

Nke ọdụdụ n'ime ụmụaka Sam Walton bụ Alice Walton, onye a mụrụ na 1949. Ọ bụ ezie na ọ na-etinyeghị aka na ọrụ Walmart kwa ụbọchị, Alice emewo onwe ya aha dị ka onye na-anakọta nkà na onye ọrụ ebere. Ọ tọrọ ntọala Crystal Bridges Museum of American Art na Bentonville, Arkansas, nke gosipụtara mkpokọta ya buru ibu.

FAQ:

Ajụjụ: Ònye bụ onye nwe Walmart?

A: Onye malitere Walmart bụ Sam Walton. Otú ọ dị, kemgbe ọ nwụrụ na 1992, a na-ekesa nwe ụlọ ọrụ n'etiti ndị nketa ya.

Ajụjụ: Ụmụ ole ka Sam Walton nwere?

A: Sam Walton nwere ụmụ anọ: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, na Alice Walton.

Ajụjụ: Ọ nwere otu n'ime ụmụaka Sam Walton na-etinye aka na Walmart?

A: Ee, atọ n'ime ụmụ Sam Walton etinyela aka na Walmart. Rob Walton jere ozi dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, Jim Walton bụ onye otu ndị isi ụlọ ọrụ, Alice Walton lekwasịrị anya na ọrụ nke ya, gụnyere ịnakọta nka na inye onyinye.

Q: Gịnị bụ Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke Alice Walton hiwere na Bentonville, Arkansas. Ọ nwere nnukwu nchịkọta nka ndị America ma bụrụ ihe na-adọrọ mmasị omenala.

Dị ka ihe nketa Sam Walton si ebi site na ụmụ ya, Walmart na-aga n'ihu na-eme nke ọma dị ka ụlọ ahịa na-ere ahịa. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na onyinye nke ụmụ ya na-ekere òkè dị mkpa n'ịkpụzi ọganihu ụlọ ọrụ na mmetụta na ụwa nke mkpọsa.