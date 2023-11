Obi ụtọ na-amalite: Ahịa Steam Black Friday dị ebe a!

Ahịa Steam Black Friday a na-atụsi anya ya ebidola n'ihu ọha, na-enye ndị na-egwu egwuregwu ihe karịrị otu izu nke azụmahịa dị ịtụnanya n'ọtụtụ aha ewu ewu. Malite na 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ire ere na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ọgwụgwọ maka ndị na-anụ ọkụ n'obi egwuregwu gburugburu ụwa. Ihe omume a a na-atụ anya ya ga-aga ruo na Nọvemba 28, na-enye oge zuru oke maka ndị na-egwu egwuregwu ka ha na-eme ihe omume ha kacha amasị n'oge ezumike na-abịa.

Ọ bụ ezie na a ga-ekpughere ndepụta zuru ezu nke egwuregwu ego dị ọnụ ala naanị mgbe ire ere malitere, Steam enyela anyị nkọwa dị egwu nke ihe anyị ga-atụ anya ya site na ụgbọala na-adọkpụ na-akpali akpali nke na-egosi nhọrọ nke egwuregwu na-ekere òkè na ihe omume ahụ. Ahịrị ahụ bụ ngwakọta mara mma nke oge gboo a hụrụ n'anya na ndị na-egbochi ndị na-adịbeghị anya. Bara nnukwu uru dị ka Terraria na ịchụ nta: Showdown ga-ekekọrịta ihe ngosi n'akụkụ mwepụta ọhụrụ dị ka Ikpeazụ nke Anyị: Akụkụ 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales na Starfield, na-ekwe nkwa ụdị nhọrọ dịgasị iche iche maka ụtọ egwuregwu ọ bụla.

Site na mwepụta nke Steam Deck OLED nke a na-achọsi ike n'oge na-adịbeghị anya, bụ nke kpalitere mmasị nke ndị na-anụ ọkụ n'obi ịgba chaa chaa, ọtụtụ na-achọsi ike ire ere maka mbelata ego na egwuregwu dakọtara na ngwaọrụ ewu ewu. A na-atụkwa anya maka mbelata ego ọ bụla nwere ike na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya, ebe ndị egwuregwu na-atụ anya ịkwalite ahụmịhe egwuregwu ha na sistemụ ejiri aka ọgbara ọhụrụ.

Ntinye aha ọhụrụ, dị ka Dragọn: Nwoke ahụ kpochapụrụ aha ya na oku ọrụ: Agha ọgbara ọhụrụ 3, na ire ere ka ejighị n'aka. Ahịa ndị gara aga egosila rịzọlt agwakọta maka mwepụta ndị na-adịbeghị anya, na-ewepụ ụfọdụ kpamkpam ma ọ bụ na-anata obere ego ma e jiri ya tụnyere aha ndị ọzọ. Agbanyeghị, atụmanya dị elu ka ndị na-egwu egwuregwu na-atụsi ike na-echere ọkwa maka ịdị adị egwuregwu ndị a na-achọsi ike na mbelata ego ha nwere.

Ka obodo egwuregwu na-eme ememe mbata nke ahịa Steam Black Friday, obi ụtọ na-ejupụta ikuku. Site na nkwekọrịta mara mma, mbelata ego, na usoro egwuregwu dị egwu, ihe omume a na-enye ndị egwuregwu ohere ịgbasa ọba akwụkwọ ha ma nyochaa ihe omume ọhụrụ na-enweghị imebi ụlọ akụ. Jikere ijide utu aha ọkacha mmasị gị wee malite njem dijitalụ na-atọ ụtọ nke ga-eme ka ị nwee anụrị n'oge ezumike na gafere!

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

1. Kedu mgbe ahịa Steam Black Friday na-amalite?

Ahịa Steam Black Friday na-amalite taa wee malite na 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Ogologo oge ole ka ahịa Steam Black Friday ga-adịru?

Ọrịre ahụ ga-agba ọsọ otu izu, na-agwụ na Nọvemba 28 n'otu oge ọ malitere.

3. Kedu egwuregwu anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ na ire ere?

Ọ bụ ezie na a ga-ekpughe ndepụta zuru ezu nke egwuregwu ndị na-ekere òkè na ire ere naanị mgbe ọ malitere, ụgbọala na-adọkpụ nke Steam wepụtara enyela nkọwa ụfọdụ aha gụnyere Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Nwoke: Miles Morales, na Starfield.

4. A ga-ewepụ OLED Steam Deck n'oge ire ere?

Enwetabeghị mbelata ego na Steam Deck OLED n'onwe ya, mana ọtụtụ ndị egwuregwu na-atụ anya mbelata ọnụahịa nwere ike ime ka ahụmịhe egwuregwu ha dịkwuo elu.

5. A ga-etinye aha ọhụrụ dị ka Dragọn: Nwoke ahụ kpochapụrụ aha ya na oku ọrụ: Agha ọgbara ọhụrụ 3 ga-esonye na ire ere?

Ọ ka na-ejighị n'aka ma ọ bụrụ na aha ọhụrụ ga-abụ akụkụ nke ire ere, dịka ahịa ndị gara aga egosila nsonaazụ agwakọta maka mwepụta ndị na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, ndị egwuregwu na-atụsi ike na-echere ọkwa ọ bụla gbasara nnweta ha yana mbelata ego ha nwere.