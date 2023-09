OSIRIS-REx Sample Capsule na-alaghachi n'ụwa nke ejiri ihe Asteroid bujuru ya

By

N'isi ụtụtụ Sọnde, Septemba 24, capsule nke ụgbọ elu OSIRIS-REx ga-abanyeghachi na ikuku ụwa, na-ebute ya ihe dịka 8.8 ounces (gram 250) nke ihe okwute anakọtara n'elu asteroid Bennu na 2020. Ihe nlele a abụghị naanị asteroid mbụ nke NASA. sample mana ọ bụkwa nke kachasị ukwuu anakọtara na mbara igwe.

Ozugbo ụgbọ elu ahụ ruru ihe dịka 63,000 kilomita n'elu elu ụwa, ozi sitere n'aka ndị na-arụ ọrụ na ala ga-akpalite ntọhapụ nke capsule, na-eziga ya na-atụgharị gaa na ikuku ụwa. Ụgbọ elu ahụ ga-atụgharị ụzọ ya gawa asteroid Apophis, na-aga n'ihu na ọrụ ya n'okpuru aha ọhụrụ: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Mgbe njem nke were were were gafee oghere, capsule ga-abanye ikuku ụwa na ọsọ nke ihe dịka 27,650 mph. Mkpakọ nke ikuku ụwa ga-emepụta okpomọkụ zuru oke iji kpuchie capsule n'ime bọọlụ ọkụ na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, ọta okpomọkụ ga-echebe ihe nlele ahụ, na-echekwa okpomọkụ dị ka nke Bennu n'elu.

Iji hụ na ọdịda dị mma, a ga-ebunye parachute. Nke mbụ, parachute drogue ga-eme ka mgbada capsule ahụ gaa n'ọsọ nke subsonic, na-esote ntinye nke isi chute. Isi chute ga-ebu capsule n'ụzọ nke ọzọ, na-ebelata ya ruo ihe dịka 11 mph mgbe emetụ aka.

Ozugbo capsule ahụ rutere n'ebe a họpụtara na mpaghara ndị agha na Utah, otu mgbake ga-abịarute ya. Ndị otu ahụ ga-eso ụzọ capsule ahụ site na iji ngwa ọkụ na ngwa anya, wee weghachite ya ngwa ngwa o kwere omume iji zere imerụ ihe nlele ahụ na gburugburu ụwa.

Mgbe edochara ya na ngwugwu, a ga-ebufe capsule ahụ site na helikopta gaa n'ọnụ ụlọ dị ọcha nwa oge na mpaghara ndị agha. N'ebe ahụ, a ga-arụ ọrụ nhazi na nhazi nke mbụ tupu ụgbọ elu ebuga ya na NASA's Johnson Space Center na Houston. N'etiti etiti ahụ, a ga-edekọ ihe nlele ahụ, lekọta ya, ma kesaa ya maka nyocha maka ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ụwa.

Isi mmalite: Nathan Marder