WoW Dragọnflight Oge atọ: ụlọ mkporo ọhụrụ ekpughere maka ọdọ mmiri akụkọ ifo + Dungeon

Oge nke atọ na-abịa nke World of Warcraft Dragonflight na-ekwe nkwa ihe egwuregwu ọhụụ na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu, ọkachasị na ọdọ mmiri Mythic +. N'ikwekọ n'ọdịnala nke iweghachi ụlọ mkpọrọ kpochapụwo site na mgbasawanye gara aga, oge atọ na-ewebata ọtụtụ ụlọ mkpọrọ na-enye ume ọhụrụ, na-enweghị ikwugharị site na Dragonflight ma ọ bụ mgbasawanye gara aga. Na nke mbụ na mgbasawanye a, ụlọ mkpọrọ ọhụrụ ewepụtara na Dragonflight ga-etinyekwa na ọdọ mmiri Mythic +, na-enye ndị egwuregwu ohere inyocha Dawn nke Infinite na-atọ ụtọ.

Dawn of the Infinite, megadungeon ọhụrụ, kewara ụzọ abụọ n'ihe isi ike Mythic, nke ọ bụla nwere ndị isi anọ. N'akụkụ mgbakwunye a na-atọ ụtọ, ụlọ mkpọrọ isii ndị ọzọ na-esonye na ngwakọta ahụ. Ndị a gụnyere ọkacha mmasị ụlọ akwụkwọ ochie dị ka Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, na Throne of the Tides.

Oge nke atọ gosipụtara nraranye Blizzard n'ịwebata ihe ndị sitere na patch na-aga n'ihu n'ime ụlọ akụkọ ifo +. Ụlọ mkporo dị ka Darkheart Thicket na The Everbloom dabara nke ọma na ụdị Druidic nke Patch 10.2, na-eme ka ha nhọrọ imikpu. Njikọ akụkọ ihe mere eme nke Darkheart Thicket na Emerald Dream na egwuregwu egwuregwu siri ike nke Nelthion's Lair na oge abụọ na-egosipụta nraranye Blizzard na-ejigide ahụmịhe egwuregwu na-adọrọ adọrọ.

N'ihe banyere nnọchite anya, Agha nke Azeroth na Legion na-ebuwanye ihe na ụlọ mkpọrọ abụọ ọ bụla. Agbanyeghị, enweghị ụlọ mkpọrọ sitere na Mists of Pandaria mgbasa na-aga n'ihu maka oge nke abụọ n'usoro. Ọ bụ ezie na Cataclysm na-alaghachi na mgbakwunye nke ocheeze nke Tides, ndị egwuregwu ahụbeghị ụlọ mkpọrọ akụkọ ifo + sitere na ụdị atọ mbụ nke egwuregwu ahụ: Classic, The Burning Crusade, and Wrath of the Lich King.

Agbanyeghị na ekwuputabeghị ụbọchị mwepụta nke oge Dragonflight atọ, ndị egwuregwu nwere ike ịtụ anya ọbịbịa ya na nkeji nke anọ nke 2023, na-eweta ọtụtụ ihe ịma aka na ihe egwu ọhụụ na-atọ ụtọ.

Akụkọ ifo +: Ọnọdụ siri ike na ụlọ mkpọrọ World of Warcraft na-abawanye ihe isi ike na ụgwọ ọrụ, na-enye ọhụụ siri ike na nke na-achọsi ike karịa ụlọ mkpọrọ ntọala.

Dawn nke enweghi ngwụcha: "megadungeon" ọhụrụ na mgbasawanye nke World of Warcraft's Dragonflight, kewara na nku abụọ nwere ndị isi anọ nke ọ bụla na ihe isi ike Mythic +.

Ihe ndị dị mkpa: akụkọ, ihe ịchọ mma, ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu dabara na isiokwu ma ọ bụ akụkọ gbasara mgbasawanye ma ọ bụ patch.

Nrọ Emerald: Ọchịchị pụrụ iche n'ime World of Warcraft lore, na-anọchite anya ịma mma na-enweghị atụ nke okike.

Banyere chepụtara: Michael Kelly

