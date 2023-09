Mmelite Fortnite 26.10: Nhazi oge na nkọwa gbasara ọdịnaya ọhụrụ

Onye nrụpụta Fortnite, Epic Games, ekwupụtala na egwuregwu ahụ agaghị adị nwa oge maka mmelite 26.10. Mmelite a ga-adabara na nyiwe dị iche iche gụnyere PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, na PC. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịtụ anya na mmelite a ga-adị maka nbudata n'ụtụtụ Septemba 12.

Site na mmelite ahụ, ndị ọrụ kwesịrị ịtụ anya oge nkwụsị nke ihe nkesa. Nke a pụtara na Fortnite agaghị egwuri egwu nwa oge maka awa ole na ole. Maka ozi zuru ezu na mgbe ị nwere ike ịbanye na egwuregwu ahụ, ebe a bụ nhazi oge nkwụsịtụ nkesa 26.10:

- Oge nkwụsị ga-amalite na 4 AM ET, n'ihi ya, na-ewepụ egwuregwu ahụ obere oge tupu oge eruo.

- Maka ndị na-akwado UK, oge na-anọghị n'ịntanetị ga-amalite na 9 AM BST ebe egwuregwu ga-enwe nkwarụ na 8.30 AM BST.

Ọ bụ ezie na Epic Games ekwubeghị nke ọma mgbe oge nkwụsị ga-agwụ, mmezi na-ewekarị ihe dị ka awa ole na ole. Ya mere, Fortnite kwesịrị ịlaghachi na ntanetị site na 11 AM BST na kacha ọhụrụ.

Mkpọsa nke mmelite a akpalitela ntule n'etiti ndị na-anụ ọkụ n'obi gbasara ọdịnaya ọhụrụ a ga-etinye na mmelite 26.10. Fọdụ ndị egwu na-eche na, na mmalite mmalite nke Mortal Kombat 1 dị nso, Sub Zero sitere na aha aha nwere ike bụrụ agwa enwere ike ịkpọ na Fortnite.

Na mgbakwunye, Egwuregwu Epic na-atụ anya iwebata ihe ọhụrụ ma ọ bụ ngwa ọgụ, yana mgbakwunye ọhụrụ. Ụlọ ahịa ihe a ga-anatakwa akpụkpọ ọhụrụ maka ndị egwuregwu iji nweta ma kwalite ahụmịhe egwuregwu ha.

N'akụkụ mgbakwunye ọhụrụ ndị a, Egwuregwu Epic ga-eleba anya n'ụkwụ na egwuregwu egwuregwu site na mmalite nke oge ọhụrụ, na-eme ka egwuregwu ahụ dịkwuo mma maka ọ joyụ kacha mma.

