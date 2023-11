Ụlọ ihe nkiri egwuregwu ọhụrụ na-enwu na TIGA Awards 2023

By

Otu azụmaahịa UK TIGA mere emume nturu ugo ya kwa afọ na nso nso a, na-asọpụrụ mmezu ndị pụtara ìhè na ụlọ ọrụ egwuregwu. Ihe nrite nke afọ a gosipụtara ihe ọhụrụ na imepụta ihe nke ụlọ ihe nkiri egwuregwu na-apụta, na-egosipụta ntinye aka ha na mpaghara egwuregwu na-agbanwe agbanwe.

Onye meriri na emume a bụ Dlala Studios, bụ onye nwetara ihe nrite egwuregwu nke afọ a ma ama maka ihe okike ha na-adọrọ adọrọ, Disney Illusion Island. Egwuregwu a na-adọrọ adọrọ ọ bụghị nanị na e nwetara nkwanye ùgwù kachasị elu kamakwa ọ nwetara aha nke Egwuregwu Ọha na eze Kasị Mma, na-adọrọ ndị egwuregwu egwu egwu egwu na-adọrọ adọrọ na akụkọ akụkọ na-adọrọ adọrọ.

Egwuregwu Ustwo pụtara dị ka onye mmeri ọzọ ama ama, na-enweta nkwanye ùgwù na ngalaba abụọ. Site na egwuregwu na-akpali echiche ha, Desta: The Memories Between, Ustwo Games ọ bụghị nanị na enwetara onyinye Diversity kamakwa nwetakwa Creativity in Games accolade. Desta: Ihe ncheta dị n'etiti na-abanye n'ụdị akụkọ ọhụrụ, na-enye ndị egwuregwu ahụmịhe egwuregwu dị ọhụrụ na nke na-emikpu.

Sumo Digital, ụlọ ihe nkiri ama ama ama maka nka nka pụrụiche, nwetara ihe nrite kacha mma nnukwu Studio, ihe akaebe maka nraranye na nka ha. Na mgbakwunye, ha nwetara nkwanye ùgwù nke ịbụ ndị mbụ nnata nke ọhụrụ Kasị Mma Talent Development Initiative. Nkwenye Sumo Digital n'ịzụlite nkà na ịkwalite uto n'ime ụlọ ọrụ ahụ enwetala nkwanye ùgwù kwesịrị ekwesị.

TIGA Awards 2023 webatara ngalaba ọhụrụ abụọ iji mee mmemme kacha mma na mpaghara dị iche iche. Egwuregwu ebe egwuregwu meriri Nraranye Nraranye Ịdị Mma n'Ebe Ọrụ, na-egosipụta nraranye ha n'ịkwalite gburugburu ebe ọrụ dị mma. Ka ọ dị ugbu a, Rocksteady Studios nwetara nkwanye ùgwù maka onyinye ESG maka omume ha na-adịgide adịgide na mkpa ha.

Ngosipụta ahụ gafere ụlọ ihe nkiri nye ndị a ma ama bụ́ ndị nyeworo aka dị ukwuu na ụlọ ọrụ egwuregwu. Onye isi oche HR nke egwuregwu egwuregwu egwuregwu, Geraldine Cross, nwetara onyinye nturu ugo n'otu n'otu, na-ekwenye na onye ndu ya pụrụiche na ntinye aka na ọganihu ụlọ ọrụ ahụ. Enyere Flix Interactive CEO John Tearle ihe nrite Nduzi pụtara ìhè, n'ịghọta ụzọ ọhụụ ya maka mmepe egwuregwu.

Ememe TIGA Awards 2023 bụ ọmarịcha ihe ịga nke ọma, yana ihe karịrị ndị bịara 350 gbakọtara na Troxy London a ma ama. Ndị mmeri nke afọ a na-anọchite anya ikike ọhụrụ na ihe ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ egwuregwu, na-akpali ókèala yana na-adọta ndị egwuregwu gburugburu ụwa.

