Kedu ihe kpatara teknụzụ nke abụọ kwesịrị iji bụrụ nhọrọ nhọrọ maka ịzụ ahịa ezumike

Oge ịzụ ahịa ezumike na-aga nke ọma, ndị na-achụ nta ego na-achọsikwa ike maka azụmahịa Black Friday na Cyber ​​​​Monday, ọkachasị maka ngwa eletrọnịkị. Otú ọ dị, e nwere ụzọ isi merie igwe mmadụ ma ka na-enweta nnukwu ego - site n'ịtụle nkà na ụzụ nke abụọ.

Dị ka Lucas Rockett Gutterman si kwuo, onye isi US PIRG's Designed to Last Campaign, ịhọrọ ngwá electronic eji eme ihe ọ bụghị nanị na-enyere gị aka ịchọta ọnụ ahịa Black Friday kwa afọ kamakwa na-enye aka na nkwado gburugburu ebe obibi. Otu US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund ewepụtala akụkọ na-egosipụta isi ihe ndị a ga-atụle mgbe ịzụrụ ihe emezigharịrị.

Gutterman na-akọwa na a na-enwekarị ọdịiche dị n'etiti igwe eletrọnịkị eji eme ihe na nke ọhụrụ. Akara “igbe mepere emepe” ma ọ bụ “dị ka nke ọhụrụ” nwere ike ịpụta na eweghachighachiri ihe ahụ mgbe e weghachiri ya emegheghị. Site n'ịzụ ahịa smart na ịghọta ka ndị na-ere ahịa na-eji okwu ndị a eme ihe, ị nwere ike akara azụmahịa dị ịtụnanya.

Ụfọdụ ngwa, dị ka ekwentị, mbadamba, desktọpụ, na laptọọpụ, dabara nke ọma maka ịzụrụ ihe nke abụọ. Dịka ọmụmaatụ, ekele maka mkpọsa na-aga nke ọma nke PIRG, Google Chromebooks, kọmpụta dị ọnụ ala nke a na-ejikarị eme ihe n'ofe obodo ahụ, na-adị ugbu a afọ iri kama kubie ume ka afọ ole na ole gachara.

N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịkpachara anya mgbe ị na-azụrụ televishọn na ihe nleba anya kọmputa. Ngwaahịa ndị a na-akawanye njọ, na-esighi ike ma na-esiri ike ịrụzi.

Mgbe ị na-ahọrọ ihe emezigharịrị, chọọ ngwaahịa ndị dị elu sitere na ụdị na-adịgide adịgide. Site n'ịhọrọ ihe ndị ewuru ka ọ dịgide ma nwee ike dị ọnụ karịa mgbe ọhụrụ, ị ga-ahụ na ha ga-aga n'ihu na-ejere gị ozi nke ọma dị ka ịzụrụ ihe nke abụọ.

Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ nchekwa ego, ịzụrụ teknụzụ nke abụọ bụ nhọrọ maka gburugburu ebe obibi. Gutterman na-akọwa na ọtụtụ n'ime mmetụta gburugburu ebe obibi nke ngwá electronic na-abịa site na usoro mmepụta ha. Akụrụngwa, ume, na ihe achọrọ iji rụpụta smartphones, ekweisi, laptọọpụ, na TV bara nnukwu uru. Site n'ịzụta emezigharị, ị nwere ike belata akara gburugburu gburugburu nke smartphone, dịka ọmụmaatụ, site na 91%.

Tupu ịzụrụ ihe, ọ dị mkpa ịmara onwe gị na amụma nloghachi nke onye na-ere ere nyere. Dịka, ị ga-enwe windo ụbọchị 30 maka nloghachi, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị mkpụmkpụ n'ọnọdụ ụfọdụ.

Ị dịla njikere inyocha ụwa teknụzụ nke aka abụọ? Gaa na webụsaịtị PIRG maka ndụmọdụ na ntụzịaka maka ime ka ị nweta ọtụtụ ịzụ ahịa ezumike gị ka ị na-erite uru ma obere akpa gị na ụwa.

FAQ:

Ajụjụ: Gịnị kpatara m ga-eji tụlee ịzụrụ teknụzụ nke abụọ?

A: Ịhọrọ ihe ndị emezigharịrị na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ego kwa afọ ma na-enye aka na nkwado gburugburu ebe obibi, ebe ọ na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ngwá electronic.

Ajụjụ: Kedu ụdị ngwá electronic dị mma maka ịzụrụ ihe nke abụọ?

A: Ekwentị, mbadamba nkume, kọmpụta na laptọọpụ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịzụ ahịa nke abụọ. Akwụkwọ Google Chrome, ọkachasị, dị ugbu a ruo afọ 10, ekele maka mkpọsa na-aga nke ọma nke PIRG.

Ajụjụ: Ihe niile emezigharịrị bara uru ịzụrụ?

A: Ọ bụ ezie na enwere ike ịzụta ọtụtụ ngwa elektrọn ka emezigharịrị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịzere ịzụrụ igwe onyonyo emezigharị na ihe nleba anya kọmputa n'ihi nha ha, adịghị ike, na nsogbu mgbazi.

Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi hụ na m na-enweta ezigbo ngwaahịa emezigharịrị?

A: Chọọ maka ụdị ama ama maka ịdịte aka na ogologo ndụ ha. Ịhọrọ ihe ndị nwere ike dị ọnụ karịa mgbe ọhụrụ na-achọpụta na ịdịmma ha dị ka ịzụrụ ihe nke abụọ.

Ajụjụ: Gịnị bụ uru gburugburu ebe obibi nke ịzụrụ ngwá electronic emezigharịrị?

A: Mmepụta nke ngwá electronic, gụnyere smartphones, ekweisi, laptọọpụ, na TV, na-eri nnukwu akụrụngwa na ume. Site na ịzụrụ ihe emezigharịrị, ị nwere ike belata mmetụta gburugburu ebe obibi ruo 91%.

Ajụjụ: Kedu ihe m kwesịrị iburu n'uche gbasara nloghachi?

A: Mara onwe gị na amụma nloghachi nke onye na-ere ere, n'ihi na ọ nwere ike ịdị iche. N'ọtụtụ ọnọdụ, ị ga-enwe windo ụbọchị 30 maka nloghachi, mana ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịnye oge dị mkpirikpi.