Ụdị iPhone Pro ọhụrụ nke Apple: Ọnụ ahịa na nkwalite

Apple atọrọ ka ọ kpughee ụdị iPhone Pro ọhụrụ ya na emume mbido n'abalị a, ebe enwere ọtụtụ ntapu na akụkọ na-ekpughe ekwentị ndị na-abịa, otu ihe omimi ka dị: ọnụahịa ahụ. Asịrị na-atụ aro na a ga-enwe ịrị elu ọnụahịa maka ụdị ndị a na-ere na US, mana gịnị banyere ọnụ ahịa India?

Na US, usoro iPhone 14 malitere na $ 799, ebe ntọala ntọala maka ndị na-azụ ahịa India ka edobere na Rs 79,900. A na-atụ anya na ọnụ ahịa maka ụdị ndị na-abụghị Pro ga-anọgide dị ka afọ gara aga. Agbanyeghị, maka iPhone 15 Plus, a na-atụ anya ọnụ ahịa Rs 89,900.

Ugbu a, ka anyị kwuo maka ụdị Pro. A na-atụ anya na iPhone 15 Pro ga-enwe mmụba ọnụahịa $ 100, nwere ike ịmalite na $ 1099 na US. N'India, enwere ike ịnwe opekata mpe Rs 10,000 ma e jiri ya tụnyere ụdị nke afọ gara aga. Banyere iPhone 15 Pro Max, ọ nwere ike ịhụ mmụba ọnụahịa ka ukwuu, nwere ike ịdata na $ 1299 na US, ebe ndị na-azụ ahịa India na-ahụ mmụba dị ịrịba ama site na afọ gara aga.

Ụdị iPhone 15 ọkọlọtọ ga-ahụ ụfọdụ nkwalite dị ịrịba ama. Agwaetiti Dynamic ga-anọchi ọkwa ọkwa ama ama, na-agbasa ezigbo ala na ihuenyo ma belata bezels. A na-ekwu na a ga-ebuli igwefoto isi site na 12 MP gaa na 48 MP, yana A16 Bionic chipset ga-akwado ngwaọrụ ndị ahụ. Na mgbakwunye, a na-atụ anya ma ụdị ndị na-abụghị Pro na Pro ka ha nweta ọdụ ụgbọ mmiri USB Type-C, dochie eriri Lightning.

Ụdị Pro ga-egosipụta etiti titanium, dochie igwe anaghị agba nchara, na-eme ka ọ dị arọ karị. IPhone 15 Pro Max ga-ewebata oghere periscope na-enye mbugharị ngwa anya 5x-6x. Ụdị Pro abụọ a ga-agbanyekwa na ọdụ ụgbọ mmiri USB Type-C.

Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọnụ ọgụgụ ndị a na-ebuli ọnụ ahịa na-adabere na asịrị, ya mere a ga-eji obi abụọ were ha.

