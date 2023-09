Ihe omume Apple 2023: Ihe niile I Kwesịrị Ịma

Ihe omume Apple a na-atụsi anya ya nke ukwuu 2023, akpọrọ "Wanderlust," ka edobere na Septemba 12th, 2023, na 10:00 AM PT. Ihe omume a ga-egosipụta ọtụtụ ngwaahịa ọhụrụ, gụnyere iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, na ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụsi anya ike wepụta ngwaọrụ ọhụrụ ndị a, ọkachasị iPhone 15 Ultra, nke a na-ekwu na ọ ga-apụta.

Ihe omume Apple 2023 ga-adị maka nkwanye ndụ na Apple TV na Apple.com, na-enye ndị na-ekiri ohere ka ha na-emelite na ọkwa ngwaahịa ọhụrụ. Oge maka mmemme ga-adịgasị iche dabere na obodo. Ozugbo ewepụtara ngwaahịa ndị ahụ, ntinye akwụkwọ ga-adị, enwere ike ịtụ anya nnyefe n'ime ụbọchị ole na ole.

Usoro ngwaahịa maka ihe omume Apple 2023 gụnyere iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra ma ọ bụ Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, na ndị ọzọ. Ngwaọrụ ndị a na-enye atụmatụ dị iche iche na ndozi nke ga-amasị ndị na-anụ ọkụ n'obi teknụzụ.

Oge oge amamihe nke obodo maka emume Apple 2023 bụ ndị a: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), na China (10:00 AM PT).

Mwepụta iPhone 15 na Apple Event 2023 na-atụ anya ka ọ bụrụ isi ihe. IPhone 15 ga-abịa n'ụdị dị iche iche, dị ka iPhone 15 Pro na Pro Max, na-eme ka mmasị ndị ọrụ dị iche iche. A na-ekwu na ọnụahịa mmalite maka iPhone 15 ruru Rs 80,000, na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ dị elu.

Ọzọkwa, ihe omume Apple ga-ewebata Apple Watch Series 9, na-egosipụta sistemụ arụmọrụ emelitere nke a na-akpọ WatchOS 10. Ndị ọrụ nwere ike ịtụ anya ọtụtụ atụmatụ na nkwalite ọhụrụ na iteration Apple Watch ọhụrụ a.

Ka ikiri ihe omume Apple 2023 dị ndụ, ndị na-ekiri nwere ike ịga na apple.com ma ọ bụ nweta mmemme site na Apple TV ma ọ bụ ngwa YouTube. Usoro ikpo okwu ndị a na-enye ohere ịhụ ihe omume ahụ ka ọ na-eme, na-enye anya na mbụ ngwaahịa na ọkwa ọhụrụ.

Na mmechi, ihe omume Apple 2023 na-atụ anya nke ukwuu, na-ekwe nkwa ngwaọrụ na atụmatụ ọhụrụ na-akpali akpali. Ndị na-anụ ọkụ n'obi na teknụzụ n'ụwa niile na-atụsi anya ihe omume a, na-eme ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ilele maka ndị na-akwado Apple na ndị na-azụ ahịa.

