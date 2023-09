Nchọpụta Ọhụrụ: Pampaphoneus biccai, Anụmanụ anụ ọhịa kachasị ukwuu n'oge ya

By

N'ime nnyocha e bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na Zoological Journal of the Linnean Society, otu ndị nyocha mba ụwa achọpụtala ihe dị ịtụnanya. Ha achọtawo anụ ọhịa dị ihe dị ka nde afọ 265 a na-akpọ Pampaphoneus biccai n'ime ime obodo São Gabriel, nke dị n'ebe ndịda Brazil.

Pampaphoneus biccai, nke sitere na clade therapsid nke a maara dị ka dinocephalians, bụ anụ kachasị ukwuu na nke ọbara na-eri n'oge ya, na-achị South America afọ 40 tupu dinosaurs. The fossil na-agụnye okpokoro isi zuru oke na ọkpụkpụ ọkpụkpụ, na-enye nghọta bara uru banyere ọdịdị ọdịdị ya.

Dinocephalians bụ otu n'ime nnukwu ìgwè anụ ọhịa buru ibu nke na-eme nke ọma n'ala tupu ihe omume mkpochapụ kasịnụ n'ụwa. Pampaphoneus biccai bụ onye otu a, nke nwere ọkpụkpụ cranial siri ike, na-enye ha aha ha, nke sụgharịrị "isi dị egwu" na Grik. Ọ bụ ezie na a maara ndị dinocephalians nke ọma na South Africa na Russia, nchọpụta a na-eme ka Pampaphoneus biccai bụrụ nanị ụdị a maara na Brazil.

Achọtara fosil ahụ n'etiti nkume Permian, mpaghara ebe ọkpụkpụ na-adịkarị ụkọ mana na-enyekarị ihe ịtụnanya dị ụtọ. Nchọpụta nke okpokoro isi Pampaphoneus ọhụrụ dị oké mkpa maka ịmata ọdịiche dị na ya na ndị ikwu Russia na ịgbasawanye ihe ọmụma anyị banyere ihe okike a na-adọrọ mmasị.

Ọhụrụ Pampaphoneus fossil bụ okpokoro isi nke abụọ a hụtụrụla na South America, ma buru ibu ma chekwaa ya karịa nke mbụ. Ogo ya na eze ya na-egosi na ọ rụrụ otu ọrụ gburugburu ebe obibi dị ka nnukwu nwamba ọgbara ọhụrụ, nwere ezé nkịta dị nkọ nke a na-emegharị maka ijide anụ oriri. Ọ bụ anụ ọhịa nwere nkà nke nwere ike ịna-azụ ụmụ anụmanụ ndị dị obere ma ọ bụ ndị na-adịchaghị arọ, iri ya dịkwa ike nke na ọ ga-ata ọkpụkpụ, dị ka hyena nke oge a.

Ndị nchọpụta na-eme atụmatụ na ndị kasị ibu Pampaphoneus nwere ike iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita atọ n'ogologo ma tụọ ihe dịka 400kg. Ekwenyere na anụ oriri ya nwere ike ịgụnye obere dicynodont Rastodon na nnukwu amphibian Konzhukovia, bụ ndị a chọpụtakwara n'otu mpaghara ahụ.

Nchọpụta a na-akọwapụta mkpa ndekọ fosil nke Brazil ma na-enye nghọta bara uru na nhazi obodo nke gburugburu ebe obibi dị obere tupu ihe omume mkpochapụ kasịnụ n'akụkọ ihe mere eme, bụ nke kpochapụrụ 86% nke ụdị anụmanụ n'ụwa nile. Nchekwa dị ịrịba ama nke fossil na-enye nkọwa banyere oge gara aga ma na-enye aka na nghọta anyị banyere ndụ oge ochie n'ụwa.

Sources:

– Mateus A Costa Santos et al, “Cranial osteology nke Brazil dinocephalian Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae)”, Zoological Journal of the Linnean Society (2023).

- Ebe E Si Nweta Foto: Ihe osise izizi nke Márcio Castro mere

– Ebe e si nweta foto: Felipe Pinheiro