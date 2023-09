Valve ji baajị pụrụiche na-eme emume ncheta afọ 20 nke akaụntụ onye ọrụ kacha ochie Steam

By

Valve, onye mepụtara Steam, na-echeta ncheta afọ 20 nke ụfọdụ akaụntụ ndị ọrụ kacha ochie nke ikpo okwu site n'inye ha baajị dijitalụ pụrụ iche. baajị ndị a nwere atụmatụ agba agba Steam mbụ wee kpalite ebili mmiri nke enweghị mmasị n'etiti ndị egwuregwu, dịka IGN siri kwuo.

Steam, bụ nnukwu ụlọ ahịa PC egwuregwu dijitalụ n'ụwa niile, meghere ndị egwuregwu ụzọ ya na Septemba 2003. Ọ nwetara ewu ewu ngwa ngwa, otu n'ime ihe nkiri mbụ ya bụ egwuregwu “Counter-Strike.” N'ụzọ dị ịrịba ama, ụfọdụ akaụntụ ndị mbụ sonyeere n'elu ikpo okwu ka na-arụ ọrụ taa, ndị ọrụ na-ekerịtakwa ncheta ụbọchị ndị mbụ ahụ.

Valve na-aga n'ihu na-emepụta Steam kemgbe ọtụtụ afọ, na-agbasawanye ọrụ ya na onyinye ya. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ abanyela na mmepe ngwaike na ọkwa nke Steam Deck. Ngwa egwuregwu a na-ebugharị ebugharị na-egosi ọkwa dị egwu na njem ikpo okwu.

N'ọnwa Jenụwarị, Steam nwetara nnukwu ihe dị ịrịba ama, yana ndekọ nde 10 na-egwu egwuregwu na-egwu egwuregwu n'elu ikpo okwu n'otu oge. Nke a na-egosipụta mkpesa na-adịgide adịgide nke ikpo okwu yana obodo na-eto eto nke ndị egwuregwu PC na-ahọrọ Steam dị ka ebe egwuregwu kachasị amasị ha.

Otu n'ime egwuregwu kachasị ewu ewu na Steam ugbu a bụ Valve's "Counter-Strike: Global Offensive," nke na-anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị egwuregwu kwa ụbọchị, yana "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" nke Tencent Holdings ADR, "Oku nke Ọrụ: Agha ọgbara ọhụrụ 2” nke Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” nke Amazon.com Inc, “FIFA 23” nke Electronic Arts Inc, na “Apex Legends” nke Respawn dere.

Baji dijitalụ pụrụ iche a na-enye na akaụntụ Steam kacha ochie bụ ihe ncheta nke akụkọ ihe mere eme bara ụba nke ikpo okwu yana mmetụta na-adịgide adịgide ọ nwere na ụlọ ọrụ egwuregwu.

