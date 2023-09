Mbugharị na-ewelite nchegbu n'ebe ndị na-achịkọta ihe gbasara omume na-emegide asọmpi Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. ezutela ndị na-ahụ maka US, European Union, na ikike ndị ọzọ iji kwupụta nchegbu gbasara omume mgbochi asọmpi Microsoft Corp. Onye na-emepụta ngwanrọ nkwukọrịta esorola US Federal Trade Commission (FTC), yana ndị mmanye asọmpi sitere na EU, UK na Germany n'ime afọ gara aga.

Isi nchegbu nke mbugharị gbadoro ụkwụ na mmasị Microsoft maka sọftụ mkparịta ụka vidiyo otu ya site na nchikota ọnụ ahịa yana imepụta ngwaahịa. Microsoft echewo nyocha site n'aka ndị na-ahụ maka asọmpi EU, nke na-enyocha ma ijikọ otu na ngwaahịa azụmaahịa mebiri iwu mgbochi ntụkwasị obi. Ihe kpatara nyocha a bụ mkpesa sitere na ikpo okwu izi ozi Salesforce Inc. Slack.

Ụlọ ọrụ Federal Cartel nke Germany emepekwala nyocha na Microsoft, na-eleba anya na nchịkọta OneDrive na Otu dị iche iche na ngwanrọ nrụpụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ndị ọchịchị US na UK ebidola ajụjụ gbasara ọrụ igwe ojii, ebe Microsoft's Azure bụ nnukwu egwuregwu.

Ọ bụ ezie na Zoom ezere na mbụ ịza okwu a, CEO Eric Yuan kwuru na nso nso a na FTC kwesịrị inyocha omume nchịkọta Microsoft wee hụ na o ziri ezi. Agbanyeghị, ma Zoom na Microsoft jụrụ ikwukwu banyere okwu ahụ.

Mmekọrịta Zoom na ndị na-achịkwa na-abịa n'oge siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ, ka ọ na-achọ ịnọgide na-enwe uto ahịa na-esote mgbasawanye ngwa ngwa ọ nwetara n'oge ọrịa ahụ. Iji wepụta onyinye ya, Zoom agbasawanyela ụlọ ọrụ ya maka azụmaahịa, gụnyere ekwentị dabere na ịntanetị, ebe kọntaktị, nhazi oge na ndị enyemaka ọgụgụ isi.

Na mmechi, Zoom emeela ihe iji welite nchegbu gbasara omume mgbochi asọmpi Microsoft na ndị ụlọ ọrụ na-achịkwa. Nsonaazụ nke mkparịta ụka ndị a na nyocha na-aga n'ihu site n'aka ndị ọchịchị ga-ekpebi ọdịdị ihu igwe n'ọdịnihu nke vidiyo vidiyo na ahịa ọrụ igwe ojii.

