Mbugharị na-ewelite nchegbu mgbochi ntụkwasị obi gbasara omume Microsoft

Zoom Video Communications Inc. ekwupụtala nchegbu ya gbasara omume mgbochi asọmpi sitere na Microsoft Corp. na nzukọ ya na ndị nchịkwa sitere na US, European Union, na ikike ndị ọzọ. Dabere na onye maara okwu a, Zoom enweela mkparịta ụka na US Federal Trade Commission yana ndị mmanye asọmpi sitere na EU, UK na Germany n'ime afọ gara aga.

Otu n'ime isi nchegbu nke Zoom welitere bụ na Microsoft na-ebute ngwa ngwa mkparịta ụka vidiyo nke otu ya site na nchịkọta ọnụ ahịa yana imepụta ngwaahịa. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ụka na omume a na-enye Microsoft uru na-ezighị ezi na ahịa. Ndị na-ahụ maka asọmpi EU na-enyocha Microsoft, nke na-enyocha ma njikọ ya nke otu ya na Microsoft 365 na Office 365 megidere iwu mgbochi.

Na nzaghachi na mkpesa nke Slack mere afọ atọ gara aga, Microsoft kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na ọ ga-ewepụ otu egwuregwu na Europe malite na October 1. Ụlọ ọrụ Federal Cartel nke Germany malitekwara nyocha n'ime Microsoft na March iji nyochaa omume nchikota ya na omume anticompetitive.

Ndị ọchịchị dị na US na UK ebidola ajụjụ gbasara ọrụ igwe ojii, mpaghara ebe Microsoft's Azure bụ nnukwu egwuregwu. Nchọpụta ndị a chọrọ iji chọpụta ma ụfọdụ omume Microsoft, Amazon.com Inc., na Alphabet Inc. na-amachibido ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ.

Agbanyeghị na Otu egwuregwu bụ asọmpi mbu mbugharị, ụlọ ọrụ ahụ ajụla ikwurịta okwu ndị a n'ihu ọha ruo n'oge na-adịbeghị anya. N'oge ogbako Goldman Sachs Communacopia na Teknụzụ, Zoom CEO Eric Yuan kpọkuru FTC ka ha nyochaa omume nchịkọta Microsoft wee mesie mkpa ọ dị izi ezi na asọmpi ahụ.

Ka Zoom na-aga n'ihu na-agbasawanye ụlọ ọrụ ya maka azụmahịa karịa mkparịta ụka vidiyo, ọ na-achọ ileba anya na enweghị ntụkwasị obi ma hụ na asọmpi ziri ezi n'ahịa ahụ.

