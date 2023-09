Microsoft ga-anabata Xbox Digital Broadcast na Egwuregwu Egwuregwu Tokyo 2023

By

Microsoft ekwuputala na ọ ga-anabata Xbox Digital Broadcast na Tokyo Game Show 2023 na-abịa. Mgbasa ozi a ga-ewere ọnọdụ na Septemba 21 na 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

N'oge mgbasa ozi, Microsoft ga-eweta mmelite ọganihu na egwuregwu sitere na Xbox Game Studios na Bethesda Softworks. Na mgbakwunye, ha ga-egosiputa mkpokọta egwuregwu dị iche iche nke ndị nrụpụta mepụtara nke dị na Japan na Eshia. Ihe omume a ga-agụnyekwa ọkwa egwuregwu ọhụrụ ga-abịa na Xbox Game Pass.

A ga-enweta mgbasa ozi Xbox Digital site na nyiwe dị iche iche. Ndị na-ekiri nwere ike na-ekiri mgbasa ozi na ukara Tokyo Game Show YouTube channel, nakwa dị ka họrọ Xbox mmekọrịta ọwa. Mgbasa ozi a ga-adị n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere Bekee, Japanese, Korean, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Malay, Thai, Vietnamese, Indonesian, French, German, na Castilian Spanish.

Ihe omume a na-enye ohere na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu na ndị na-akwado Xbox iji nweta mmelite na ọkwa kachasị ọhụrụ na egwuregwu ndị na-abịa. Ọ na-egosipụtakwa nraranye Microsoft na ahịa egwuregwu ndị Japan na Eshia, na-egosipụta nkà na imepụta ihe nke mpaghara ahụ.

Ihe ngosi egwuregwu Tokyo bụ ihe ngosi egwuregwu kwa afọ a na-eme na Japan, na-egosipụta ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ egwuregwu. Ọ na-eje ozi dị ka ikpo okwu maka ndị mmepe egwuregwu, ụlọ ọrụ ngwaike, na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-egwu egwuregwu iji gbakọta ọnụ ma mee ememe ụwa nke egwuregwu.

