Ụwa nke Warcraft ekpughere ndị nche nke Dream Patch

World of Warcraft ekwuputala patch nke a na-atụ anya ya nke ukwuu, ndị nche nke nrọ, nke ga-ewebata ọdịnaya ọhụrụ na-akpali akpali maka ndị egwuregwu. Nnukwu patch a ga-egosipụta mpaghara ọhụrụ, mwakpo siri ike, yana ọdọ mmiri ọhụrụ nke Mythic + Dungeons.

Ihe dị mkpa nke ndị na-eche nche nke nrọ bụ mpaghara ọhụrụ, nke na-eme ka ndị egwuregwu banye n'ime ala dị omimi nke a maara dị ka Emerald Dream. Akụkụ ime mmụọ a abụwo akụkụ nke akụkọ akụkọ Warcraft, ndị egwuregwu ga-ezutekwa ndị agha Primalist siri ike nke Fyrakk siri ike na-edu, ụdị ọkụ. Ịbanye n'ógbè a na-ahụtụbeghị mbụ ga-anwale nkà na obi ike nke ndị na-eme njem.

Ihe nkedo a na-ewebata mbuso agha Amirdrassil, nnọkọ na-atọ ụtọ na Druids of the Flame. Mwakpo a na-enye ahụmịhe pụrụ iche dịka ndị egwuregwu ga-enwe ohere ịnya dragons ka ha na-achụso druids ọkụ na-efe efe na-emebi mbibi na Emerald Dream. Otú ọ dị, ndị mmepe ahụ na-akpachara anya banyere ndị na-arụ ọrụ na-eme atụmatụ iji nyochaa nke ọma nzute tupu ha ahapụ ya na egwuregwu dị ndụ.

Ọzọkwa, patch ahụ na-agụnye ọdọ mmiri Mythic + Dungeon emelitere maka Oge 3. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịtụ anya ụlọ mkpọrọ Emerald Dream-themed site na mgbasawanye gara aga, dị ka Darkheart Thicket na The Everbloom. Na mgbakwunye, Dawn of the Infinites megadungeon kewara ụzọ abụọ, na-enye ọdịnaya siri ike karịa maka ndị egwuregwu.

Maka ndị egwuregwu nkịtị, a ga-enwe ọtụtụ ihe omume n'èzí ị ga-enwe obi ụtọ. Ihe nkpuchi ahụ na-ewebata okirikiri nke mmemme ọha atọ: Superbloom, nke sitere na maapụ ịkwụ ụgwọ Overwatch, ihe omume ugbo ebe ndị egwuregwu nwere ike ịnakọta ego na ụgwọ ọrụ, yana Emerald Bounty, ebe ndị egwuregwu na-akụ mkpụrụ ma na-ekiri ka ha na-eto eto na osisi, na-enye ụgwọ ọrụ pụrụ iche.

Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịnwale patch ọhụrụ ahụ na PTR (ebe nnwale ọha) mechara n'izu a. Site na ọdịnaya ọhụrụ ya na-akpali akpali, ndị nche nke nrọ na-ekwe nkwa inye ndị egwuregwu World of Warcraft ahụmahụ na-akpali akpali na nke na-emikpu na Emerald Dream.

