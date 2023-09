Otu mgbede na Rossi's: A uto nke Italy na Seasons Restaurant

By

Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke oge okomoko dị na InterContinental hotel na Ballsbridge, Dublin 4 na-enye ahụmahụ iri nri Italian pụrụ iche n'ọnwa a. Onye isi isi onye isi isi Alberto Rossi, onye si Italy, wetara nka na ihunanya ya maka nri Italiantali na menu. Ndị otu Irish Times Food & Drink Club nwere ohere pụrụiche ịga mmemme akpọrọ “Oge Anyasị na Rossi's na Septemba 21st na 6:30pm.

Ihe omume a ga-egosipụta menu nri ụtọ nke ise nke sitere na nri Italian mpaghara. Ndị ọbịa ga-anụ ụtọ nhọrọ antipasti a na-eme ụdị ezinụlọ, nke primi, isi ihe na ihe eji megharịa ọnụ sochiri ya, yana nhọrọ dị na nkuzi ọ bụla. Na mgbakwunye na nri mara mma, a ga-enye ihe ọṅụṅụ nnabata, mmanya mmanya, na mmanya eji megharịa ọnụ. Chef Rossi n'onwe ya ga-eweta efere ọ bụla, na-ekwurịta akụkọ ihe mere eme na ọnọdụ ya.

Ihe omume a ga-ewu ewu, yabụ tiketi nwere oke. Ndị nwere mmasị nwere ike idobe ebe ha site na ịpị njikọ enyere. Nke a na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ mgbede a na-agaghị echefu echefu nke ezigbo nri Italiantali, nke Chef Rossi metụrụ aka ya pụrụ iche.

Inweri ihe nrite maka ndị otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ

Ndị debanyere aha na Irish Times Food & Drink Club nwere ohere iji nweta ihe nrite abụọ dị egwu n'ọnwa a na Co Wicklow. Ihe nrite nke mbụ gụnyere menu nri ụtọ nke iri nke iri maka mmadụ abụọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Strawberry Tree na BrookLodge & Macreddin Village na Aughrim, na-esote ọnụnọ abalị. Ihe nrite nke abụọ na-enye ọnụnọ abalị abụọ na The Sally Gap Bar & Brasserie na kpakpando ise Powerscourt Hotel Resort & Spa, zuru ezu na nri abalị atọ na nri ụtụtụ. Ndị nwere mmasị nwere ike ịbanye asọmpi ahụ site na ịpị njikọ ndị enyere.

Ekele diri Edel Troy, onye mmeri nke ọnụnọ abalị abụọ na The Eccles Hotel & Spa na Glengarriff, Co Cork, na Gerry Murphy, onye meriri nri abalị anọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Neighborhood na Naas, Co Kildare. Obi abụọ adịghị ya na ndị mmeri ndị a nwere chi ọma ga-enweta ahụmihe iri nri pụrụ iche na ọmarịcha n'ụlọ ọrụ ndị a ma ama.

Ozi nri na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ

N'ime akwụkwọ akụkọ Irish Times nke izu ụka a, onye isi nri na onye na-enye ụlọ nri Sunil Ghai na-eketa nri sitere na akwụkwọ nri ọhụrụ ya, Igbe Spice: Mfe, Nri India kwa ụbọchị. Magazin ahụ nwekwara akụkọ sitere n'aka Corinna Hardgrave, onye kwenyere na ya achọpụtala onye na-asọ mpi kpakpando Michelin ọhụrụ na obodo Kilkenny. John Wilson na-aga n'ihu ịchọta mmanya Bordeaux na mmefu ego. Na mgbakwunye, Grainne O'Keefe na Lilly Higgins na-enye ntụziaka maka nri mgbụsị akwụkwọ na-atọ ụtọ na magazin.

Maka akụkọ nri na ihe ọṅụṅụ kachasị ọhụrụ, atụmatụ, na ntụzịaka dị ụtọ, cheta ileta irishtimes.com/food. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọrọ ndị ị hụrụ n'anya añụrị nke Irish Times Food & Drink Club, ha nwere ike isonyere site na isoro njikọ enyere. Jikọọ na anyị na Facebook na Instagram maka mmelite na foto nri na-agba ume.

