Aghọtara Vivante Health's GIThrive maka Teknụzụ AI na Ọdịmma akwadoro onye were ọrụ

Ahọpụtala ahụike Vivante dị ka onye na-agba ọsọ nkeji iri na ise na ngalaba abụọ na Digital Health Hub Foundation's 2023 Digital Health Awards. Igwe eji arụ ọrụ GIThrive mebere nke ụlọ ọrụ ahụ na-eji ọgụgụ isi mmadụ (AI) ma bụrụkwa nke a na-amata ya maka ojiji AI kachasị mma na Tech Health yana ngalaba ọdịmma ndị ọrụ na-enye nkwado.

GIThrive bụ ihe ngwọta ahụike digestive dijitalụ na-enye nkwado ndị mmadụ na-enwe nsogbu mgbaze. Ikpo okwu na-ejikọta teknụzụ AI na-eduzi, enyemaka elekere anya site n'aka ndị na-eri nri na ndị nkụzi ahụike, na ịnweta netwọk nke internists na gastroenterologists maka nchọpụta na ọgwụgwọ. Nsonaazụ a na-adọrọ mmasị, yana ihe karịrị 90% nke ndị ọrụ na-ekwupụta mgbaàmà mgbari nri na ịdị mma nke ndụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ na-enye GIThrive dị ka onye ọrụ na-erite uru mbelata 15% ma ọ bụ karịa na mmefu ahụike metụtara mgbari nri.

N'ime ojiji AI kachasị mma na ngalaba Health Tech, Vivante Health's GIThrive pụtara maka atụmatụ nlekọta ahaziri ya nke dabere na AI na mmụta igwe. Ezubere atụmatụ ndị a iji belata mgbaàmà mgbaze ma belata ụgwọ nlekọta ahụike. Ntụnye nwere ike ịgụnye mgbanwe nri na ụdị ndụ, akụrụngwa mmụta n'ịntanetị, ọgwụgwọ ọgụgụ isi-akparamagwa, ndụmọdụ ndị nkuzi ahụike, na mmemme ụlọ ọgwụ dị ka nyocha ụlọ nyocha na nhọpụta ekwentị.

Ntinye na ngalaba ahụike kacha mma n'ịkwado onye were were bụ ngosipụta nke mmekọ Vivante na ndị were n'ọrụ iji tinye ahụike nri nri n'ime atụmatụ uru ha. Site na itinye GIThrive, otu dị iche iche ahụla mbelata ụgwọ nlekọta ahụike metụtara nsogbu mgbari nri. Ndị ọrụ egosila nrubeisi ọgwụ na mgbanwe omume, na-ebute obere nleta ụlọ mberede na nnabata ụlọ ọgwụ. N'ezie, nsogbu eriri afọ bụ otu n'ime mmefu ahụike ise kachasị elu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, na-akọwapụta mkpa atụmatụ ọgwụgwọ ahaziri onwe ya na nkwado na-aga n'ihu nke ikpo okwu GIThrive na-enye. Site na GIThrive, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike nweta akụrụngwa ahụike mgbari nri n'otu ebe, na-enye ohere maka nlekọta ozugbo na ịga n'ihu ọgwụgwọ. Snyder na-egosipụta ekele maka nnabata na ngalaba abụọ a, na-ekwusi ike mmetụta dị mma Vivante Health na-eme na ndị otu ya na nsonaazụ pụtara ìhè ha na-enweta.

A ga-ekwupụta ndị ikpeazụ maka ihe nrite ahụike dijitalụ na Septemba 22, yana ndị mmeri ekpughere na Grand Finale na HLTH 2023 na Las Vegas na Ọktọba 9.

Banyere Ahụike Vivante: Vivante Health bụ ụlọ ọrụ ahụike dijitalụ raara onwe ya nye mgbanwe njikwa nke ọnọdụ adịghị ala ala, malite na eriri afọ. Nlekọta GI ha mebere na-ejikọta teknụzụ na-ebute data yana otu ndị dọkịta, ndị na-ahụ maka nri nri na ndị nkuzi ahụike na-ahazi iji wepụta nlekọta ahaziri iche na nke oge. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na webụsaịtị ụlọ ọrụ Vivante Health ma ọ bụ kpọtụrụ [email protected].

Isi mmalite: Vivante Health