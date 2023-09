Iji nkuzi mmụta ogo iji mechie oghere nka dijitalụ

By

Ndị gọọmentị UK webatara ụgwọ nkuzi nkuzi n'afọ 2017 dịka ụzọ maka nnukwu ndị were were tinye ego n'ọzụzụ mmụta. Ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ nwere ụgwọ ụgwọ ihe karịrị £3 nde kwa afọ ka ha kwụọ 0.5% nke ngụkọta ụgwọ ọnwa ha kwa afọ n'ime ego ụtụ. Ha nwere ike jiri ego ndị a kwado ọzụzụ nkuzi na ụgwọ ntule nke ha ma ọ bụ bufee ha n'aka onye were ha n'ọrụ. Agbanyeghị, ego ọ bụla ejighi eme ihe na-ekubi ume.

Enwere ụkpụrụ mmụta dị iche iche dị na ọkwa dị iche iche, gụnyere ndị na-arụ ọrụ dijitalụ. Institute for Apprenticeships & Teknụzụ Nkà na ụzụ (IfATE) na-enye maapụ ọrụ iji nyere ndị na-ewe ọrụ aka ịchọpụta ọganihu na ụzọ dị elu maka ndị na-amụ akwụkwọ. Mahadum lekwasịrị anya n'ọrụ aka, dị ka Buckinghamshire New University (BNU), abanyekwala n'ahịa ọzụzụ mmụta dị elu na ogo, na-enye onyinye mmụta na ụlọ ọrụ dịka ahụike, uwe ojii, injinia, azụmahịa na njikwa, na dijitalụ.

Ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-ewekarị ndị na-amụ ọrụ n'ọkwa mmụta dị ala ma na-enye ha ohere ka ha nwee ọganihu ruo ntozu ogo ogo zuru oke. Nke a na-enye ndị na-amụ akwụkwọ ohere inweta nzere bachelọ zuru oke n'ime oge dị mkpirikpi ma e jiri ya tụnyere afọ anọ ọdịnala.

Ọ bụ ezie na enwere ike inwe nchegbu gbasara ọnụego mmecha nkuzi, ndị ọrụ kwesịrị iji nlezianya tụlee ndekọ ndekọ nke ndị na-enye ha na-atụle. Dịka ọmụmaatụ, BNU nwere ọnụego mmecha nke ihe karịrị 90% na ogo mmụta ogo Digital na Technology Solutions Professional (BSc). Ụkpụrụ mmụta mmụta a nwere ụzọ isii dị iche iche, gụnyere Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​Security, Networking, Data Analysis, na Business Analysis.

Ndị na-enye ọzụzụ nwere ike ịnye ụdị nnyefe dị iche iche, dị ka ntọhapụ ụbọchị ma ọ bụ igbochi nnyefe. Ha nwekwara ike ịmepụta ụdị nnyefe a na-ekwu maka ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ bụ ndị nwere ike iweta ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị na-amụ ọrụ.

Ọzụzụ mmụta ogo nwere ike ịgbanwe n'ihe gbasara mmepe onwe onye. Ha na-enye ndị mmụta ahụmịhe ọrụ bara uru yana ohere iji nweta akara ugo mmụta na-enwetaghị ụgwọ. Ọ bụghị naanị ndị gụsịrị akwụkwọ ka mmụta ogo ogo; ha na-eritekwa uru ndị ọrụ dị ugbu a chọrọ upskill ma ọ bụ ọrụ switchers na-achọ ohere ọhụrụ. Ọmụmụ mmụta ndị a na-ejikọtakwa ọdịiche nka dị n'etiti agụmakwụkwọ mahadum na ihe ndị ụlọ ọrụ chọrọ.

Iji jiri mmuta mmụta n'ụzọ dị irè iji belata oghere nka dijitalụ, ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ kwesịrị ịmepụta ọrụ ndị nkuzi ma ọ bụ nye ndị ọrụ dị ugbu a ọzụzụ na-akwụ ụgwọ. Ha kwesịkwara ileba anya n'ọkwa mmuta na ụkpụrụ nkuzi a kapịrị ọnụ nke dabara na mkpa ndị ọrụ ha.

Iji gaa n'ụwa mgbagwoju anya nke mmụta, ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ nwere ike ileba anya na ihe atụ na-aga nke ọma sitere na òtù ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Crimson, ụlọ ọrụ IT nke dabere na West Midlands, ewepụtala mmemme mmụta na-aga nke ọma. Ha na-ewe ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ n'ọkwa 4 na-amụ ma na-enye ha ohere ịga n'ihu na nzere ọkachamara IT Consultants. Ha nwere oke dị elu nke ndị na-amụ ọrụ na azụmahịa ha yana ntinye siri ike n'ịzụlite talent n'ọdịnihu.

Na mmechi, mmụta mmụta ogo nwere ikike ileba anya na ọdịiche nka dijitalụ wee kwado ọgbọ na-esote nke teknụzụ dijitalụ. Site n'ịkwalite ụgwọ nkuzi na ịrụ ọrụ na ndị na-enye ọzụzụ a tụkwasịrị obi, ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ nwere ike ịnye ohere bara uru maka ndị mmadụ n'otu n'otu iji zụlite nkà ha ma nweta ahụmịhe ọrụ na teknụzụ na-apụta.

