Ịdị n'otu na-ekwupụta ụgwọ ọhụrụ maka nrụnye egwuregwu site na iji Unity Engine

Ịdị n'otu, usoro mmepe egwuregwu na-eduga, ekwuputala n'oge na-adịbeghị anya na ọ ga-emejuputa ụgwọ ọhụrụ maka egwuregwu ọ bụla arụnyere site na iji Unity Engine. Ụgwọ a, nke a maara dị ka ụgwọ oge ịgba ọsọ Unity, ga-adaba na egwuregwu ndị gafere n'ókè ego ha ga-enweta na nrụnye oge ndụ n'ime afọ gara aga.

Ọnụ ụzọ na ụgwọ a kapịrị ọnụ na-adịgasị iche dabere n'ụdị ndenye aha ịdị n'otu nke onye nrụpụta ji. Maka ndị ọrụ Unity Personal na Unity Plus, a na-edobe ọnụ ụzọ ego ha ga-enweta na $200,000 kwa afọ, yana nrụnye nrụnye nke ndụ 200,000. N'aka nke ọzọ, akaụntụ Unity Pro na Unity Enterprise nwere ọnụ ụzọ dị elu nke $1 nde na ntinye ego kwa afọ yana nrụnye 1 nde ndụ.

Ụgwọ maka ịgafe ọnụ ụzọ ndị a dịkwa iche maka ụdị ndenye aha ọ bụla. A ga-ana ndị nrụpụta Unity Personal $0.20 maka nrụnye ọ bụla n'elu ọnụ ụzọ, ebe akaụntụ Unity Enterprise na-akwụ naanị $0.01 maka nrụnye ọ bụla karịrị nde abụọ. Ndị mmepe na ahịa ndị na-apụta na-anata ụgwọ mbelata, yana akaụntụ Unity Personal na-akwụ $2 kwa wụnye yana akaụntụ ụlọ ọrụ na-akwụ $0.02 kwa wụnye.

N'ụzọ doro anya, ụgwọ ndị a ga-emetụtakwa egwuregwu ndị dị adị na-arụ na Ịdị n'otu ma ọ bụrụ na ha ruru ego ha nwetara wee wụnye ọnụ ụzọ ọnụ. Ọ dị mkpa ịkọwa na ụgwọ ịgba ọsọ Unity anaghị emetụta ngwa ndị na-abụghị egwuregwu.

Ịdị n'otu na-akwado mmejuputa iwu a site n'ịkọwapụta na oge ọ bụla ebudatara egwuregwu, a na-etinyekwa Unity Runtime. Ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na ego nkwụnye ego na-echekwa uru ego site na ntinye aka nke onye ọkpụkpọ maka ndị okike, n'adịghị ka ụdị nkekọrịta ego.

Na mgbakwunye na mgbanwe ndị a, Unity ekwupụtala ezumike nka nke ọkwa ndenye aha Unity Plus ya. A ga-enye ndị debanyere aha Plus dị ugbu a ohere ịkwalite na Unity Pro maka otu afọ na ọnụahịa Plus.

Injin Unitydị n'otu, nke amaara maka ike mmepe egwuregwu dị ukwuu na nke siri ike, na-anya ọtụtụ ijeri nbudata kwa ọnwa. Usoro ego ọhụrụ a na-achọ ịkwado uto na mmepe nke ndị na-emepụta egwuregwu na-aga n'ihu ma na-edobe iguzosi ike n'ezi ihe nke gburugburu ebe obibi ịdị n'otu.

