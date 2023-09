Onye Sandman: Oge izizi zuru oke na-abịa na ụdị dijitalụ na nke anụ ahụ

By

Oge nke abụọ a na-atụ anya nke ọma nke "The Sandman," nke Neil Gaiman, Allan Heinberg, na David S. Goyer kere, abanyela n'ọgba aghara n'ihi mkparịta ụka nkwekọrịta na-aga n'ihu. Mgbe ị na-eche maka ọganihu n'ihu a, ndị na-akwado usoro a ga-enwe ike ịnwe otu oge mbụ na usoro dijitalụ ma ọ bụ nke anụ ahụ.

Na Septemba 18th, "Onye Sandman: Oge Mbụ zuru oke" ga-adị maka mgbasa ozi dijitalụ na nyiwe dị ka Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, na Vudu. Maka ndị na-ahọrọ ụdị anụ ahụ, 4K Ultra HD, Blu-ray, na DVD ga-ewepụta na Nọvemba 28th.

Ntọala ahụ gụnyere ihe ngosi 11 niile sitere na oge mbụ, yana njirimara pụrụ iche gụnyere ihe nlegharị anya n'azụ na nyocha nke "Ụwa nke Na-adịghị agwụ agwụ".

Ọ bụ ezie na Peter Friedlander, onye isi Netflix nke UCAN scripted TV, ekwughị ozugbo ma a ga-akpọ oge nke abụọ "Oge nke abụọ," o kwuputara na enwere ike ịbịaru nso ihe nkiri ahụ na "mpịakọta." Friedlander kwuru, "Enwere mkpebi ndị emebeghị, mana anyị na-atụle ụzọ ị ga-esi na-akpa nkata. Ihe niile dị na tebụl mgbe ọ bịara 'Sandman.' Ọ bụ ihe ngosi ọhụrụ.” Nke a na-egosi na nhazi nke ihe ngosi ahụ nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma, nke nwere ike igosi mmemme ego ma ọ bụ ikpokọta akụkọ akụkọ ọnụ.

Iji gbakwunye na obi ụtọ, ebe a bụ ọnụ ahịa mkpọsa a tụrụ aro maka ụdị dị iche iche nke "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), na DVD ( $24.98).

Ndị Fans nke "The Sandman" nwere ike na-atụ anya inwe oge mbụ ma na-atụsi anya mmelite maka ọdịnihu nke usoro.

Sources:

– Peter Friedlander ajụjụ ọnụ na iche iche

– Ọnụ ahịa mkpọsa nke Warner Bros. Discovery Home Entertainment nyere