Netwọk Evie na-agbasawanye mmekorita ya na Dan Murphy's iji wụnye ọtụtụ ọdụ chaja EV

Evie Networks, ụlọ ọrụ ọkachamara na chaja EV ọha, ekwupụtala mmekọrịta agbatịgoro na Dan Murphy iji wụnye ọdụ chaja ndị ọzọ n'ebe ụlọ ahịa ha. Ugbua, etinyela ọdụ ụgbọ ala ise n'ụlọ ahịa Dan Murphy n'ofe Australia, yana ọdụ ọdụ nke isii akwadoro maka Broadmeadows, Victoria.

Mmekọrịta a bụ nzọụkwụ dị mma n'ịkwalite ohere ịnweta akụrụngwa ịchaji ụgbọ ala. Site na ịgbasa netwọkụ nke ọdụ ụgbọ mmiri dị na ụlọ ahịa Dan Murphy, ọtụtụ ndị nwe EV ga-enwe ohere dị mma maka chaja mgbe ha na-azụ ahịa ma ọ bụ na-eme njem. Ọ dabara n'ọkwa na-arị elu maka nhọrọ njem ga-adigide.

Twitter boro ebubo na ọ bụ New York Times, onye mgbasa ozi bụ isi

N'ime ihe ịtụnanya, Twitter, nke a na-akpọ ugbu a dị ka X, akọọrọ na ọ machibidola akwụkwọ akụkọ New York Times, na-egbochi ndị ọrụ ịhụ tweet na-ejikọta na ọdịnaya akwụkwọ akụkọ. Omume a bụ ihe na-akpa ọchị n'ihi na New York Times bụ otu n'ime ndị mgbasa ozi X ma na-eme mkpọsa nkwado maka saịtị egwuregwu ya, The Athletic.

Ntinye aka na tweet na-ejikọ na webụsaịtị New York Times gbadara nke ukwuu na ngwụcha Julaị wee gaa n'ihu na-agbadata n'August niile. Ahụrụ mbelata a site n'ịtụle ntinye aka na tweet sitere na ọrụ akụkọ ndị ọzọ dị ka BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, na Washington Post. N'otu oge ahụ, itinye aka na posts sitere na saịtị akụkọ ndị a na-asọmpi na-ebili ma ọ bụ nọgide na-agbanwe agbanwe.

Meta (nke bụbu Facebook) Ekwuru na ọ na-emepe ụdị AI dị elu iji soro OpenAI asọmpi

A na-ebo Meta ebubo na ọ na-ewu ụdị AI dị elu nke chọrọ ka ọ dabara na arụmọrụ nke ụdị asụsụ OpenAI na-ewu ewu, GPT-4. Ngwá ọrụ AI a ga-ewepụta ederede na nyocha ezubere iche maka azụmaahịa. Ebumnobi dị n'azụ mbọ a bụ ịsọ mpi na ntinye nke ụdị AI ọhụrụ na-abanye n'ahịa. Iji mezuo nke a, a na-akọ Meta na-achọ inweta ibe Nvidia dị elu.

A na-atụ anya na ụdị AI Meta na-emepụta ga-enyere ndị azụmaahịa aka n'ụzọ dị iche iche, gụnyere ịmepụta ederede ọkaibe, ime nyocha dị mgbagwoju anya, na iwepụta mmepụta ndị ọzọ. Site n'inye ọrụ ndị a, Meta bu n'obi guzobe ọnụ ahịa asọmpi na ahịa AI.

Ebe nchekwa ịntanetị na-arịọ mgbaghara n'ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ

Ebe nchekwa ịntanetị ekwupụtala ebumnuche ya ịrịọ mgbaghara mfu na nso nso a na ikpe nwebisiinka gbasara ọba akwụkwọ ebook ya. Mgbe emechara ya, Ụlọ Nche enweelarị ohere ịnweta ụfọdụ akwụkwọ ya. Mkpebi mbụ ahụ kpebiri na nyocha nke Archive adịghị n'okpuru iwu iji ihe ziri ezi nke US. N'ihi ya, webụsaịtị ahụ aghaghị igbochi ohere ọha na eze nweta akwụkwọ ndị dị na azụmahịa nke ikike nwebisiinka chebere.

Mkpebi akwụkwọ ndekọ aha nke Internet Archive na-emesi mkpebi ha siri ike ichekwa ohere inweta ihe ọmụma na akwụkwọ, na-ekwupụtakwa nchegbu ndị nwebisiinka welitere. Okwu a na-akọwapụta ihe ịma aka na arụmụka na-aga n'ihu na gburugburu ọba akwụkwọ dijitalụ na iji ziri ezi na afọ dijitalụ.

Exoplanet nwere ike ibi, K2-18b, nke James Webb Space Telescope mara

The James Webb Space Telescope achọpụtala K2-18b, exoplanet nke na-ejide ikike obibi na ịchọ ndụ ndị ọzọ. Achọpụtara na 2015, K2-18b kwenyere na ọ nwere oke mmiri mmiri n'elu ya ma nwee ike ịnwe methane, carbon dioxide, na dimethyl sulfide. Nke a exoplanet dị nnọọ ukwuu karịa Ụwa, na-atụle 8.6 ugboro ya, ma na-enye ohere pụrụ iche maka nchọpụta sayensị n'ime ụyọkọ kpakpando anyị.

Ka anyị na-aga n'ihu na-achọpụta exoplanets nwere àgwà ndị yiri ụwa nke anyị, ịchọ ndụ gabiga ụwa na-adọrọ adọrọ. K2-18b na-enye nkọwa na-adọrọ mmasị na ohere nke ụwa obibi karịa usoro mbara igwe anyị.

