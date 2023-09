Nintendo Switch 2 A na-anụ kepu kepu na-arụ ọrụ emelitere yana belata oge ibu

Asịrị banyere Nintendo Switch 2 a na-atụ anya nke ukwuu na-aga n'ihu na-ekesa, yana nkọwa ọhụrụ na-apụta gbasara arụmọrụ na njirimara ya. Isi mmalite ndị a pụrụ ịdabere na ya ekwuola na njikwa ahụ nwere ihe ngosi nzuzo na Gamescom n'August, ma ugbu a isi mmalite nke atọ akwadola nkwupụta ndị a ma gbakwunye ozi ndị ọzọ.

Dị ka akụkọ sitere na Eurogamer na VGC si kwuo, a na-ekwu na Switch 2 na-agba ọsọ "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" na ọnụ ọgụgụ dị elu na mkpebi dị elu, nke na-ada ụda maka ndị na-akwado egwuregwu a ma ama. Nate The Hate, onye nyocha Nintendo ntụkwasị obi na mbụ, akwadola nkwupụta ndị a wee kpughee nkọwa ndị ọzọ ọ nụrụ gbasara njikwa ahụ.

Otu nkwalite pụtara ìhè nke Nate The Hate kwuru bụ mbelata dị ukwuu n'oge ibu. Ọ na-ekwu na ngwaike ọhụrụ ahụ na-enye ohere maka oge ibu ngwa ngwa maka egwuregwu, ọkachasị mgbe ị na-ebuli na menu isi. Nke a bụ nnukwu mmụba ma e jiri ya tụnyere nke mbụ Switch, nke nwere oge nbudata ihe dị ka sekọnd 30.

N'ihe gbasara arụmọrụ, Nate The Hate na-ekwu na "ume nke anụ ọhịa" nọ na-agba ọsọ na 60 okpokolo agba kwa nkeji na mkpebi 4K na Switch 2. O kwukwara na njikwa ahụ nwere ikike ịchọta ray dị elu, dịka ihe PlayStation. 5 na Xbox Series X/S nwere ike nweta. Agbanyeghị, ọ na-akọwa na a na-atụ anya ike ọkụ nke Switch 2 dị n'okpuru nke Xbox Series S.

Iji kwụọ ụgwọ maka nke a, Switch 2 nwere ike iji teknụzụ ọhụrụ akpọrọ DLSS (miri omimi super sampling), nke nwere ike ịmegharị mkpebi 4K na ngwaọrụ ndị nwere obere ike. Nke a nwere ike inye ahụmịhe ọhụụ atụnyere 4K ala ka ọ na-ejigide arụmọrụ arụmọrụ.

Ọ bụ ezie na a ka na-ejighị n'aka banyere mgbanaka 2's backward compatibility and official ikpughe / mmalite ụbọchị, Nate The Hate na-atụ aro na-esote Nintendo Direct ga-ikuku na mkpokọta ụbọchị atọ, ikekwe na September 14. Ọ dị mkpa iburu n'obi na Nintendo Directs a na-ewere ọnọdụ na. Ụbọchị Tọzdee.

Na mmechi, atụmatụ asịrị nke Nintendo Switch 2 na-egosi arụmọrụ ka mma, oge ibu dị ala, yana ikike nke teknụzụ DLSS. Ndị Fans na-atụsi anya mmelite ọzọ sitere na Nintendo gbasara njikwa njikwa a na-atụ anya nke ukwuu.

Sources:

-Eurogamer

- VGC