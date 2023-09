Super Mario 64 Ajụjụ Mark Block Lego Set dị na ere

By

Super Mario 64 Ajụjụ Mark Block Lego set bụ nnukwu ụtụ maka egwuregwu vidiyo a hụrụ n'anya. Na 2,064 iberibe, setịpụ a na-enye ndị Fans ohere ịmegharị gburugburu na agwa sitere na Super Mario 64. Na akụkụ kachasị mma? A na-ere ya ugbu a na Amazon na Target maka ọnụ ahịa kacha ala.

A na-akwụkarị ọnụ na $199.99, Super Mario 64 Ajụjụ Mark Block Lego set dị ugbu a maka naanị $159.99. Mbelata a na-enye ndị fan ohere ịnweta nkume ajụjụ monolithic a na ọnụ ahịa dị ọnụ ala karị.

Ihe na-eme ka Lego a dị iche iche bụ njirimara mmekọrịta ya. The Ajụjụ Mark Block ji akọ tụgharịa emeghe ka ekpughe miniature replicas of iconic elements from Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I, na ihe nzuzo ndị ọzọ dị iche iche na nsen Ista na-esonye na nke a.

E wezụga ịbụ diorama, ajụjụ Mark Block Lego set nwekwara ike jikọta ya na usoro Lego Super Mario maka inwekwu egwu. Ma ọ bụrụ na ị na-ele anya nkuzi Lego Super Mario Starter na-egosi Mario na Luigi, ugbu a bụ oge ịzụrụ. Ntọala mmalite ndị a, na-akwụkarị ụgwọ na $59.99, na-ewedata ugbu a ka ọ bụrụ $47.99.

Echefula ohere iji nweta ntọala Lego a dị ịtụnanya wee nyochaa ụwa nke Super Mario 64 n'ụzọ ọhụrụ. Nweta nke gị taa ka ọ ka dị na ọnụ ahịa mbelata.

