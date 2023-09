Marvel's Spider-Man 2 Limited-mbipụta PS5 Bundle: Ihe Ị Kwesịrị Ịmara

Sony na-akwado maka mmalite nke Marvel's Spider-Man 2 nwere ngwugwu PlayStation 5 pụrụ iche. Ọnụ na $600, ngwugwu a gụnyere ọkọlọtọ PS5 console yana ihe niile a na-emebu. Agbanyeghị, ihe na-eme ùkwù a na-adọrọ adọrọ bụ mgbakwunye atọ a kapịrị ọnụ gụnyere: mpempe ihu omenala, akwụkwọ ikike dijitalụ maka egwuregwu ahụ, yana njikwa DualSense pụrụ iche.

Ụdị ihu ndị omenala na-egosipụta ihe na-acha uhie uhie na oji nke na-egosipụta uwe nke onye na-akwado egwuregwu ahụ, Miles Morales. N'ihu ihu nwere a textured imecha, na nrutu nke agba dị ntakịrị elu. Ọ na-egosiputa akara ngosi Spider-Man na-acha ọcha na akuku aka nri ala. Ihu ihu azụ dị mma na oji, nwere akara Spidey ọcha na ala. N'ụzọ doro anya, efere akụkụ bụ nke mbughari, dị ka na ọkọlọtọ PS5.

Na mgbakwunye na ụdị ihu omenala, ngwugwu ahụ na-abịa na njikwa DualSense dabara adaba. Onye njikwa a na-egosipụta otu ihe ahụ na-acha uhie uhie na oji dị ka ihu ihu ihu, zuru oke na akara ududo-Man na-acha ọcha na touchpad. Agbanyeghị na enwere ike zụta onye njikwa ahụ iche maka $80, ọ bụ ego agbakwunyere itinye ya na ngwugwu.

Otu n'ime ndị standout atụmatụ nke a ukwuu bụ nsonye nke a dijitalụ download nke Marvel's Spider-Man 2. Nke a egwuregwu ga-arụ ọrụ n'elu ya ukara ntọhapụ na October 20. Nke a na-agbakwụnye ịrịba uru na ngwugwu, na-atụle na pụrụ iche mbipụta consoles ndidi. Ọgbọ njikwa ihe a na-adịghị ahụkebe, na-eme ka PS5 nwere ntakịrị ka ọ bụrụ mkpokọta na-achọsi ike.

The Marvel's Spider-Man 2 mmachi-mbipụta PS5 ngwugwu dị ugbu a, na egwuregwu ndokwa ka malite nanị maka PS5 on October 20. Don't miss your opportunity to get your hands on a pụrụ iche na ukwuu achọ-mgbe ngwugwu.

