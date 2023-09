Ndị mmekọ MTV na Snapchat ijikọ ahụmịhe AR maka ịtụ vootu egwu egwu vidiyo

By

MTV esonyela na Snapchat iji nye ndị ọrụ ohere ịtụ vootu maka otu n'ime ihe nrite egwu egwu vidiyo na-abịa (VMAs) na-abịa site na iji anya anya anya AR nke Snapchat. Site n'iji ngwa igwefoto Snap's leverage, MTV bu n'obi itinye ahụmịhe agbakwunyere nke eziokwu (AR) n'ime ihe ngosi ihe nrite.

Ozugbo ekpebie ndị ikpeazụ atọ maka ụdị nka nka kacha mma, ndị ọrụ Snapchat ga-enwe ohere ịtụ vootu ha site na iji oghere pụrụ iche nke Saucealitos mepụtara. Site na iji otu, abụọ ma ọ bụ mkpịsị aka atọ gosi nhọrọ ha, ndị ọrụ nwere ike họrọ onye na-ese ihe ha chọrọ ịtụ vootu. Agbanyeghị na ọ ka na-ejighị n'aka mmetụta ntuli aka Snapchat ga-enwe na njedebe ikpeazụ, votu ọ bụla bara uru.

N'oge VMA livestream, MTV na-ezube igosi AR Moonperson, na-egosipụta selfies nke ndị fan nyefere, na mmemme ahụ niile. Dị ka mmetụ ahụ na-adịghị mma, MTV rịọrọ ndị mmadụ ka ha nyefee onwe ha tupu oge eruo site na iji ụdị ọdịnala.

Iji tinyekwuo ndị na-ekiri ihe, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike nweta mmetụta AR Moonperson, na-ewepụta ya n'ụlọ nke ha. Site na ịhọrọ selfie n'ime mpịakọta igwefoto ha, ha nwere ike ịhụ Moonperson na-ese n'elu mmiri ka a na-ahụ ihu nke ha na visor.

Ndị ọrụ Snapchat nwere ike ịnweta ahụmịhe AR ndị a malite na 11 AM ET na Septemba 12, ọtụtụ awa tupu VMA amalite na 8 PM ET.

Mgbe VMA gara aga nke MTV dekọtara mmekọrịta nde 40.1 n'ofe nyiwe mgbasa ozi ọha na-ewu ewu dị ka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube, Snapchat anọghị na ndepụta ahụ. Agbanyeghị, MTV kwetara na Snapchat dabara nke ọma maka ndị na-ege ya ntị nke ndị dị afọ 13 ruo 24.

Mmekọrịta a na MTV bụ akara ntinye aka nke Snapchat na ohere ngosi ihe nrite site na iji ngwa igwefoto ya. Na mbụ, Snap esorola mmemme egwu dị iche iche, ndị na-ese ihe na njem nlegharị anya, na asọmpi egwuregwu iji webata ahụmịhe AR nye ndị na-akwado ya. Ndị otu egwuregwu bọọlụ LA Rams, dịka ọmụmaatụ, jiri teknụzụ Snapchat n'ọgbọ egwuregwu gosi ndị fan na nnukwu ihuenyo.

Nkwado Snap na ngwọta igwefoto nwere akara yana AR apụtala nke ọma. Na mgbakwunye na imekọ ihe ọnụ na ememme egwu, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala AR Enterprise Services (ARES) na-enye ngwá ọrụ dị ka AR Try-On na 3D ikiri ngwaahịa. Snap webatakwara enyo AR, na-enye ụdịdị aka itinye teknụzụ ya n'ime oghere anụ ahụ.

Sources:

- MTV

– Kpatụ