Ndị ikike ego nke Singapore na-enye ikike nye AsiaNext, mgbanwe ngwa ahịa dijitalụ

By

The Monetary Authority of Singapore (MAS) enyela AsiaNext akwụkwọ ikike, nzụkọ ngbanwe akụ dijitalụ nke otu Switzerland SIX Group hibere. Enyere AsiaNext ọkwa nke onye ọrụ ahịa ahịa amaara (RMO), na-enye ya ohere ịrụ ọrụ ahịa ahaziri ahazi maka nchekwa nchekwa na atụmatụ itinye ego mkpokọta. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwetara nkwenye n'ime ụkpụrụ maka ikikere Ọrụ Ahịa (CMS) na June.

Onye isi oche AsiaNext, Chong Kok Kee, na-ewere nnabata a site na MAS dị ka mmepe dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ kwenyere na ụlọ ọrụ nwere ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a iji nweta nnabata nke akụ dijitalụ n'ime gburugburu ebe nchekwa.

Ntọala guzosie ike na 2021, AsiaNext bụ njikọ aka n'etiti SIX Group na SBI Digital Asset Holdings, enyemaka nke ụlọ ọrụ ego dabere na Tokyo, SBI Group. Ngbanwe akụ dijitalụ a bụ maka ndị ahịa ụlọ ọrụ na ebumnuche ịnye ọrụ n'ụlọ akụ, ụlọ ọrụ ezinụlọ, ndị na-ahụ maka akụrụngwa, ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa mbụ, ego mgbochi, na ndị na-ere ahịa. Site na ikikere RMO na CMS, AsiaNext ga-enye ndepụta agbakwunyere, ịzụ ahịa, na ọrụ post-ahia maka akụ dijitalụ.

Mkpebi iguzobe isi ụlọ ọrụ AsiaNext na Singapore sitere na ọnọdụ nchịkwa dị mma nke obodo maka ụlọ ọrụ fintech. Nkwenye nke Singapore n'ịkwalite ihe ọhụrụ yana nnabata ya dị ka ebe azụmaahịa dijitalụ zuru ụwa ọnụ bụ ihe dị mkpa na SBI Digital Asset Holdings' CEO, Fernando Luis Vázquez Cao's, mkpebi.

Ikikere ọhụrụ a nke MAS nyere AsiaNext gosipụtara nkwado Singapore na-aga n'ihu maka mmepe na uto nke ụlọ ọrụ akụrụngwa dijitalụ. Ọ na-edobe Singapore dị ka ebe mara mma maka ụlọ ọrụ fintech na-achọ ịrụ ọrụ na gburugburu ebe a na-achịkwa ma na-eche echiche n'ihu.

Nkowa:

- Ego ego nke Singapore (MAS): Ụlọ akụ etiti Singapore na ikike nchịkwa ego.

- Onye Ọrụ Azụmaahịa Aghọtara (RMO): Akwụkwọ ikike nke MAS nyere iji rụọ ọrụ ahaziri ahazi maka nchekwa nchekwa na atụmatụ itinye ego mkpokọta.

– Ikikere ọrụ ahịa isi obodo (CMS): Akwụkwọ ikike nke MAS nyere iji nye ọrụ dị iche iche ahaziri n'ihe metụtara nchekwa nchekwa na azụmaahịa.

Isi mmalite: MAS, AsiaNext CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.