Nintendo Gbanwee 2 asịrị: Ume nke Wild Demo gosipụtara eserese emelitere na oge ibu

Asịrị gbasara Nintendo console na-esote, nke a na-akpọ 'Switch 2', na-ekesa n'oge na-adịbeghị anya. Dabere na akụkọ sitere na Eurogamer na VGC, ndị mmepe ahọpụtara nwere ohere igosipụta console n'oge Gamescom 2023. Ihe ngosi ahụ gosipụtara ụdị nkwalite nke The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ọ bụ ezie na enyeghị nkọwapụta nke ndozi ahụ n'oge ahụ.

Nkọwa ọhụrụ asịrị apụtala na pọdkastị Nate the Hate na nso nso a. Onye ọbịa ahụ kwuru na ihe ngosi teknụzụ Gamescom gosipụtara ume nke anụ ọhịa na-agba ọsọ na 4K 60fps, yana mmụba pụtara ìhè bụ mkpochapụ nke oge ibu. Ọ dị mkpa ịkọwapụta na asịrị ndị a anaghị egosi na a ga-eji ngwa ngwa na-esote wepụta aha mmalite Switch. Kama, e ji ya gosi ọganihu ọrụ nka nke onye nọchiri anya ya.

A na-ekwukwa na ihe ngosi teknụzụ jiri DLSS 3.5, teknụzụ nkwalite AI nke Nvidia dị adị. Agbanyeghị, ejighị n'aka ma ngosi ahụ ejirila njiri mara njiri mara ụdị 3.5 ahụ, dị ka ọgbọ etiti. Ntinye nke DLSS abụrụla isiokwu nke ntule maka onye ga-anọchi mgbanwe mgbanwe ruo ọtụtụ afọ, na aha nke ụdị 3.5 bụ ihe na-akpali mmasị n'ezie.

N'oge mkparịta ụka pọdkastị ahụ, onye ọbịa ahụ kwuru na Machị 2024 bụ ụbọchị enwere ike n'agbanyeghị na amabeghị ma nke a na-ezo aka na mkpughe ma ọ bụ ụbọchị mwepụta. Asịrị gara aga na mbido afọ a tụrụ aro mwepụta 2024 mbubreyo maka Switch 2.

Ọ dị mkpa ịmara na Nintendo akwadoghị asịrị ndị a n'oge a. Ozi a gbadoro ụkwụ na isi mmalite na nnụnụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na nkọwapụta ndị a ziri ezi, ọ dị mkpa ịtụle na ngosi teknụzụ gosipụtara na Gamescom nwere ike ọ gaghị egosipụtarịrị njirimara nke njikwa ikpeazụ.

Ka asịrị ndị a na-aga n'ihu na-ekesa, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịtụgharị uche na ohere nke ụdị ume nke anụ ọhịa emelitere na 'Switch 2'. Agbanyeghị, ruo mgbe Nintendo ga-ekwupụta ọkwa gọọmentị, asịrị ndị a kwesịrị iji obere nnu were were.

Sources:

-Eurogamer

- VGC

– Chọpụta pọdkastị ịkpọ asị