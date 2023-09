Ihe nzacha mgbasa ozi ọla edo ọhụrụ maka ndị cinematographers

By

Mmekọrịta dị n'etiti onye na-ese ihe nkiri Philip Bloom na Format-Hitech arụpụtala ịmepụta usoro nzacha mgbasa ozi Bloom Gold. Emebere ihe nzacha mgbasa ozi ndị a iji kpochapụ ọnụ dijitalụ n'ihe onyonyo nke igwefoto na anya anya ọgbara ọhụrụ na-emepụta ma na-enye mmetụta dị nro na-ekpo ọkụ.

Bloom ghọtara mkpa ọ dị maka ngwọta nke nwere ike ịkwalite agwa na omimi nke onyonyo nke igwefoto na anya anya dị elu mepụtara. N'ịbụ onye na-enweghị afọ ojuju na nhọrọ ndị dị adị, ya na Formatt-Hitech jikọrọ aka iji mepụta ihe nzacha mgbasa ozi nke ya. Emebere ya site na iji Schott B270i enyo anya ma jiri aka mechaa ya na UK, nzacha ndị a na-egosipụta ụkpụrụ kacha mma.

Ihe nzacha mgbasa ozi ọla edo dị na ike nke 1/8, 1/4, na 1/2, yana oke nha site na 49mm ruo 82mm. Site na mgbanaka nzacha na-egbochi ntụgharị, enwere ike iji ihe nzacha ndị a n'ụzọ dị mfe site na iji ma oghere ma obere anya anya sinima. Nhọrọ n'etiti ike dị iche iche na-enye ndị ọrụ ohere imeziwanye mmetụta ha chọrọ dabere na ihe ndị dị ka oghere, ọkụ, na ogologo anya.

Ihe nzacha na-abịa na nhọrọ nke mgbanaka emecha, ma oji ọdịnala ma ọ bụ ọla edo mara mma, n'agbanyeghị iko na mmetụta na-adị otu maka ụdị abụọ ahụ. Ọnụ ahịa maka nzacha ọla edo sitere na $87.50 US maka nzacha 49mm ruo $140 US maka ụdị 82mm. Enwere ike zụta ha ozugbo site na webụsaịtị Format-Hitech dị na US na UK.

Ndị na-ese ihe nkiri na-achọ ịkwalite mmetụta a na-ahụ anya na agwa nke onyonyo ha nwere ike ịdabere ugbu a na nzacha mgbasa ozi Bloom Gold iji nye azịza. Emepụtara ya na nlebara anya nke ọma na nkọwapụta yana iji ihe ndị dị elu mee ihe, nzacha ndị a na-enye nzacha na mgbanwe nke ndị ọkachamara n'ọhịa chọrọ.

