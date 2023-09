Njikwa Akụrụngwa Panagora na-ebelata oke na Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. erela 39.3% nke oke ya na Digital Realty Trust, Inc. n'oge nkeji mbụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe bara uru kọrọ na akwụkwọ ntinye akwụkwọ 13F na nso nso a na Securities and Exchange Commission (SEC) na ọ nwere ugbu a 9,912 mbak nke ụlọ ọrụ, uru $974,000. Mbelata a nke njide bụ naanị otu n'ime mgbanwe dị iche iche nke ego mgbochi mere n'ọkwa ha n'ime ntụkwasị obi itinye ego na ụlọ. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC na Norges Bank emela mgbanwe na nso nso a na njide ha na Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. nwere izu dị mma, yana ngwaahịa ya na-arị elu site na 1.4% wee mepee na $131.80 na Fraịde. Ụlọ ọrụ ahụ nwere nnukwu ego ahịa nke ijeri $ 39.90, ọnụọgụ ego na-enweta ego nke 102.17, na beta nke 0.54. Ogologo ụbọchị 50 na ụbọchị 200 dị mfe maka ngwaahịa ahụ bụ $121.81 na $107.33 n'otu n'otu. Afọ 1 dị ala na elu maka ngwaahịa ahụ bụ $ 85.76 na $ 133.39. Digital Realty Trust nwere oke ugbu a na ngwa ngwa nke 0.58, yana oke ụgwọ na nha nha nha nke 1.02.

Na mgbakwunye, Digital Realty Trust kwupụtara nkewa nkeji nkeji iri na ise nke a ga-akwụ na Fraịde, Septemba 29th. Ndị na-etinye ego na ndekọ na Fraịde, Septemba 15 ga-enweta òkè nke $1.22 kwa òkè. Ụbọchị mmechi nke mbụ bụ Tọzdee, Septemba 14th. Onu ogugu ego nke di kwa afo na-anọchi anya 378.30%, na mputa nke 3.70%.

Azụmahịa n'ime ime emekwala na Digital Realty Trust. N'ọnwa Julaị, onye nyocha Cindy Fiedelman rere mbak 2,770 nke ngwaahịa ụlọ ọrụ maka ọnụ ahịa mkpokọta $346,250. Na June, CAO Peter C. Olson rere 700 mbak nke ngwaahịa maka $73,969. Insiders nwere 0.39% nke ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ.

Ndị nyocha nha nhata dị iche iche enyela ọkwa ha n'oge na-adịbeghị anya na Digital Realty Trust. BNP Paribas kwalitere ngwaahịa ahụ na ọkwa "karịrị", ebe StockNews.com kpọrọ ya dị ka ọkwa "ere". Royal Bank of Canada mụbara ọnụ ahịa ebumnuche ha na $140.00, na Citigroup buliri ebumnobi ọnụahịa ha na $136.00 site na akara “ịzụta”.

Digital Realty Trust bụ ụlọ ọrụ data zuru ụwa ọnụ, agba, yana ụlọ ọrụ ngwọta njikọ. Ikpo okwu ya, PlatformDIGITAL, bu n'obi iweta ụlọ ọrụ na data ọnụ site n'inye ụlọ ọrụ data echekwara yana usoro ngwọta datacenter Architecture (PDx). Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọkwa nkwenye nke "Jide" yana ọnụahịa nkwekọrịta nke $ 120.93.

Isi mmalite: Panagora Asset Management na-ebelata oke na Digital Realty Trust, Digital Realty Trust na-ekwupụta nkewa, Azụmahịa Insider na Digital Realty Trust, Mgbanwe ọnụọgụ nyocha, Digital Realty Trust Stock Analysis, na Digital Realty Trust Company Profile (MarketBeat)