Naanị Elu, Egwuregwu Viral na Twitch, Ewepụtara na Steam

By

Egwuregwu viral na-ewu ewu, Naanị Up, nke nwetara nnukwu ewu ewu na Twitch n'oge ọkọchị, ewepụla ya na ikpo okwu Steam. Onye kere egwuregwu ahụ, nke a maara dị ka SCKR Games, gosipụtara ọchịchọ ịga n'ihu na egwuregwu ahụ n'ihi nrụgide ọ kpatara.

Naanị Up nwetara nnukwu ihe na-eso ya na Twitch na ihe pụrụ iche ya na akụkọ Jack na Beanstalk. Egwuregwu ahụ gosipụtara akụkọ nkà ihe ọmụma na ikpo okwu siri ike ka ndị egwuregwu na-agbalị ịrịgo ihe dị iche iche na-ese n'elu mmiri na gburugburu.

N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ya na Twitch, Naanị Up chere nkatọ maka nsonye nke NFT ntụnye aka, enweghị njirimara egwuregwu dị ka ọrụ nchekwa, yana ebubo iji akụ nwebiisinka sitere n'aka onye nrụpụta ọzọ. Esemokwu ndị a mere ka e wepụrụ egwuregwu ahụ nwa oge site na Steam na July tupu ya alaghachi.

Na mgbasa ozi mmelite, onye nrụpụta solo nke Only Up kwetara mmejọ ha wee gosipụta ọchịchọ itinye egwuregwu ahụ n'azụ ha. Ha kwuru na mgbakasị ahụ egwuregwu ahụ butere na mkpa ọ dị inwe udo nke uche na ọgwụgwọ. Onye nrụpụta ahụ na-ezube ịkwụsịtụ ma gaa n'ihu agụmakwụkwọ ka ha na-arụ ọrụ na egwuregwu ha na-esote, nke akpọrọ Kith. Ọrụ ọhụrụ a ga-enwe echiche dị iche iche, ụdị, na ntọala, na-elekwasị anya na cinematography. Onye nrụpụta ahụ kwupụtakwara ọchịchọ ya na obere otu egwuregwu na-arụkọ ọrụ iji meziwanye nkà nhazi egwuregwu ha.

N'ikwekọ na ọkwa ha, Naanị Up adịghịzi maka ịzụta na Steam. Agbanyeghị, ndị zụrụla egwuregwu ahụ ka nwere ike ibudata ma kpọọ ya. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha 13,000, Only Up na-ejigide ọkwa dị mma.

Sources:

- Akụkọ izizi: [Tinye URL isi mmalite]

- Nkọwa: Twitch - ikpo okwu dị ndụ maka ndị egwuregwu;

NFT - Token na-abụghị Funngible, ihe onwunwe dijitalụ nwere ikike pụrụ iche edere na ikpo okwu blockchain;

Steam – ikpo okwu nkesa dijitalụ maka egwuregwu vidiyo.