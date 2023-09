Ekwuru na onye ga-anọchi Nintendo Switch ekpughere n'azụ ụzọ mechiri emechi na Gamescom 2023

Dị ka otu akụkọ sitere na Eurogamer si kwuo, onye na-anọchi anya Nintendo Switch console bụ ihe ngosi n'azụ-emechi emechi na Gamescom 2023. Ọ bụ ezie na Eurogamer enweghị ohere ịnwale ya n'onwe ha, a kwenyere na e nyere ọtụtụ ndị mmepe ibe. nlebanya nke njikwa n'ụdị ụfọdụ.

Otu n'ime isi ihe ngosi nke ngosi ahụ bụ ụdị "ofesa" nke The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nke e mere kpọmkwem iji gosipụta ike ịrụ ọrụ nke asịrị Switch 2. Otú ọ dị, ọ dịghị ozi ọzọ gbasara nke a boro tech ngosi e. ekpughere n'oge a.

Ụzọ a nke iji ụdị egwuregwu dị ugbu a emelitere iji gosipụta arụmọrụ ka mma na-echetara atụmatụ Sony Interactive Entertainment na-eduga na mmalite nke PlayStation 5, ebe ha gosipụtara oge ntinye ngwa ngwa na Marvel's Spider-Man na PlayStation 4.

N'agbanyeghị asịrị ndị gbara gburugburu Nintendo Switch onye ga-anọchi ya, ụlọ ọrụ ahụ ekwenyebeghị na ọ dị adị ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla nwere ike iwebata, dị ka arụmọrụ ka mma, mkpebi 4K, ma ọ bụ ndakọrịta azụ. Akụkọ ụlọ ọrụ na-atụ aro na Nintendo na-akwado maka mkpughe ọha na eze na 2024, mana maka ugbu a, nke a ka bụ ịkọ nkọ.

Ọ bụ ezie na mkparịta ụka gbasara Nintendo Switch na-atụgharịkarị na njikwa na-eru na njedebe nke usoro ndụ ya, Nintendo na-aga n'ihu na-enweta nnukwu ihe ịga nke ọma na Mgbanwe. Dị ka Nintendo nke America onye isi ala Doug Bowser si kwuo, ihe ịga nke ọma a sitere na nhazi ngwakọ pụrụ iche nke njikwa na usoro egwuregwu siri ike.

Nyere ọganihu na-aga n'ihu nke Nintendo Switch na utu aha na-abịanụ na mmepe, dị ka Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, na egwuregwu Princess Peach na-enweghị aha, a ka nwere ọtụtụ ihe iji mee ka ndị egwuregwu na-etinye aka na mgba ọkụ mbụ. .

Agbanyeghị, ka ewepụtara aha ndị a, ọdịnihu nke njikwa na-ejighị n'aka. Ọ bụ ezie na ebubo ebubo n'azụ-emechi-ọnụ ụzọ nzukọ na Gamescom 2023 na-atụ aro na Nintendo na-eme atụmatụ maka mgbanwe n'ọdịnihu dị nso, ajụjụ na-anọgide banyere ihe na-esote Nintendo console ga-agụnye na ma ọ ga-eme ka a anya na 2024. Ka oge na-aga, A na-atụ anya ka ozi ndị ọzọ pụta, na-enye nkọwa doro anya nke atụmatụ Nintendo maka ọdịnihu.

Nkowa:

1. Eurogamer – webụsaịtị nta akụkọ egwuregwu vidiyo ama ama ama maka mkpuchi ya miri emi na nyocha nke ụlọ ọrụ egwuregwu.

2. Gamescom - ihe ngosi ahia egwuregwu vidiyo nke a na-eme kwa afọ nke a na-eme na Germany, nke a maara maka ihe ngosi ya na ikpughe egwuregwu na nkasi obi na-abịa.

3. PlayStation 5 – ihe njikwa egwuregwu kacha ọhụrụ nke Sony Interactive Entertainment wepụtara, na-enye eserese ka mma, arụmọrụ ngwa ngwa, yana atụmatụ ọhụrụ atụnyere onye bu ya ụzọ, PlayStation 4.

4. Akụkọ mgbe ochie nke Zelda: Ume nke anụ ọhịa - egwuregwu egwuregwu na-eme ihe na-emepụta ma bipụta ya site na Nintendo, nke a maara maka nchọpụta ụwa na-emepe emepe na usoro egwuregwu egwuregwu ọhụrụ.

5. Marvel's Spider-Man – egwuregwu dike ama ama nke egwuregwu Insomniac mepụtara wee bipụta ya site na Sony Interactive Entertainment, na-egosi ike nke PlayStation 5 na oge nbudata ka mma.

6. 4K mkpebi - ihe ngosi ngosi nke ihe dịka 3840 × 2160 pikselụ, na-enye ọkwa dị elu nke nkọwa na nghọta ma e jiri ya tụnyere mkpebi ndị dị ala.

7. Ndakọrịta azụ azụ - ikike nke njikwa egwuregwu ịme egwuregwu site na ọgbọ gara aga ma ọ bụ nyiwe.

8. Doug Bowser - onye isi oche nke Nintendo nke America, na-ahụ maka ilekọta ọrụ ụlọ ọrụ na ahịa North America.

