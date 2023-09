Abalị N'ọnụ ụzọ ámá nke Hell: Ịlanahụ egwu FPS Ugbu a dị na Console

By

Ndị na-egwu egwuregwu Console nwere ike nweta ugbu a obi ụtọ dị egwu nke abalị na ọnụ ụzọ ámá nke Hell, nke Puppet Combo na Black Eyed Priest mepụtara. Ebupụtara na mbụ na PC, egwuregwu dị ugbu a na PlayStation 4, PlayStation 5, na Nintendo Switch.

N'ike mmụọ nsọ nke Italian Zombie ihe nkiri Lucio Fulci na Bruno Mattei, yana gore nke oge PS1 na ambiance nke neon disco, Night At the Gates of Hell bụ Vlanahụ Horror FPS nke na-emikpu ndị egwuregwu n'ime ụwa post-apocalyptic.

Onye na-eme ihe nkiri, David, bụ nwoke dị jụụ nke nwunye ya nwụnahụrụ n'oge na-adịbeghị anya ma biri n'ụlọ ya dị n'akụkụ oké osimiri. Na mberede, ntiwapụ nke zombie kpuchiri obodo ya, na-amanye Devid ịhapụ ndụ nkịtị ya ma buru ngwa ọgụ megide ìgwè ndị nwụrụ anwụ.

Iji dịrị ndụ ma mechaa kpughee eziokwu dị n'azụ apocalypse, ndị egwuregwu ga-edozi ihe mgbagwoju anya, na-agbaghara ihe onwunwe, na iji ngwa ọgụ dị iche iche kpochapụ zombies. Dị nnọọ ka ọrụ Fulci, naanị otu ụzọ ị ga-esi wetuo nnukwu anụ mmiri ndị a bụ ịgbanye n'isi.

Egwuregwu ahụ na-enye ahụmịhe na-enyo enyo na nke siri ike ka ndị egwuregwu na-agafe obodo ahụ mebiri emebi, na-ezute ndị ọzọ lanarịrị n'ụzọ. Imekọ ihe ọnụ na imekọ ihe ọnụ bụ ihe dị mkpa iji merie ihe ịma aka ndị ahụ wee gbapụ n'atụghị egwu.

Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu PC, abalị na ọnụ ụzọ ámá nke Hell ka dị na Steam maka ụtọ egwuregwu gị.

Isi mmalite: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Nkowa:

- FPS vlanahụ egwu: ụdị egwuregwu vidiyo na-ejikọta ihe egwu nlanarị na onye na-agba ụta nke mbụ, ebe ndị egwuregwu ga-agafe ebe egwu na ebe dị ize ndụ ka ha na-alụso ndị iro ọgụ.

- Lucio Fulci: Onye isi ihe nkiri Italiantali ama ama maka ọrụ ya na ụdị egwu, ọkachasị ihe nkiri zombie.

- Bruno Mattei: Onye isi ihe nkiri Italiantali ama ama maka onyinye ya na sinima nrigbu Italiantali, gụnyere ihe nkiri zombie.