Mortal Kombat 1 na-amalite izu a: ị nwere ike iji aghụghọ New Zealand?

By

Mortal Kombat 1, nrụgharị nro dị nro nke a na-atụ anya ya nke ukwuu maka aha ọgụ ọgụ, ka atọrọ ka ịmalite na Septemba 14 site na Mbipụta adịchaghị. Agbanyeghị, enwere aghụghọ nke ndị egwuregwu nwere ike iji nwee ike igwu egwuregwu ahụ na mbụ, nke a maara dị ka aghụghọ New Zealand.

Ruo ọtụtụ afọ, aghụghọ New Zealand abụrụla ihe na-ewu ewu nke na-enye ndị egwuregwu ohere ịnweta egwuregwu tupu ụbọchị mwepụta gọọmentị ha. Aghụghọ a na-eji ohere dị iche iche mpaghara oge dị n'etiti New Zealand na mpaghara ndị ọzọ. N'ihi ndịiche ndị a, egwuregwu na-amalite mgbe ụfọdụ na New Zealand ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụbọchị zuru ezu tupu na North America.

Iji jiri aghụghọ New Zealand, ndị egwuregwu kwesịrị ịgbanwe ntọala oge na nyiwe egwuregwu ha ka ọ dabara na mpaghara oge nke New Zealand. Site n'ịghọ aghụghọ na njikwa ahụ na-eche na ọ dị na New Zealand, ndị egwuregwu nwere ike imeghe egwuregwu ahụ na mbụ, ọ bụrụgodị na ha nọ n'anụ ahụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Nke a aghụghọ na-arụ ọrụ maka ma Xbox na Steam nyiwe.

Otú ọ dị, aghụghọ New Zealand agaghị arụ ọrụ maka Early Access Release of Mortal Kombat 1. A na-eme egwuregwu ahụ ka ọ malite n'otu oge n'ụwa nile, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịme ya na mbụ iji usoro a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata oge ntọhapụ dị na mpaghara gị, lelee isi mmalite ndị gọọmentị maka ozi ahụ.

Ka o sina dị, maka ụdị egwuregwu ahụ, nke na-amalite n'etiti abalị na Septemba 19, enwere ike itinye aghụghọ New Zealand. Nke a pụtara na Mortal Kombat 1 ga-emeghe na New Zealand tupu mpaghara ndị ọzọ.

Ọ dị mkpa ịmara na ndị nwe PlayStation nwere ike izute ụfọdụ nsogbu mgbe ha na-eji aghụghọ New Zealand. Ebe ọ bụ mpaghara akọwapụtara akaụntụ PlayStation, ndị egwuregwu ga-achọ ịmepụta akaụntụ New Zealand wee zụta egwuregwu ahụ n'ụlọ ahịa mpaghara ahụ ka ha kpọọ ya na mbụ.

Mortal Kombat 1 ga-adị na PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S na PC site na Ụlọ Ahịa Steam na Epic Games. Ọ bụrụ na ị na-achọ ntuziaka na ozi gbasara egwuregwu ahụ, jide n'aka na ị ga-elele MK1 Game Hub.

Sources:

- [Isi mmalite 1: Njikọ na isi mmalite gọọmentị]

- [Isi mmalite 2: Njikọ na ozi ndị ọzọ]

- [Isi mmalite nke 3: Njikọ na ntuziaka dabara adaba]