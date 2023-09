Ndị ọkà mmụta sayensị na-eji mmụta igwe na-ebu amụma ihe ndọta ọhụrụ na-enweghị ihe ndị dị oke egwu

By

Ndị ọkà mmụta sayensị na Ames National Laboratory ewepụtala usoro mmụta igwe iji buo ihe ndọta ọhụrụ na-ejighi ihe ndị dị ụkọ. Ụzọ ọhụrụ a na-elekwasị anya na okpomọkụ Curie ihe onwunwe, na-enye ụzọ na-adigide maka ngwa teknụzụ n'ọdịnihu.

Ihe ndọta na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị oke mkpa maka teknụzụ dị ka ike ikuku, nchekwa data, ụgbọ ala eletrik, na refrigeration magnetik, nwere ọdịnala nwere ihe ndị dị oke egwu dị ka cobalt na ihe ụwa na-adịghị ahụkebe. Agbanyeghị, ihe ndị a na-achọsi ike ma nwee oke nnweta. Iji lebara okwu a anya, ndị nyocha na Ames National Laboratory bu n'obi chepụta ihe ndọta ọhụrụ nwere ihe ndị dị oke mkpa belatara.

Ịmụ igwe, akụkụ nke ọgụgụ isi, rụrụ ọrụ dị oke mkpa na nyocha a. Ndị otu ahụ jiri data nnwale na usoro ihe nlegharị anya iji zụọ igwe mmụta algọridim ha. Curie okpomọkụ, nke bụ okpomọkụ kachasị elu nke ihe onwunwe na-ejigide magnetism ya, jere ozi dị ka ihe dị mkpa na-ebu amụma ihe ndọta ọhụrụ.

Mmepe nke ụdị mmụta igwe bụ mbọ iji jiri sayensị dị mkpa n'ọhịa. Site n'ịzụ ihe nlereanya ahụ na ihe ndọta mara amara, ndị nyocha ahụ guzobe mmekọrịta dị n'etiti njirimara nhazi eletrọnịkị na atọm na okpomọkụ Curie. Nke a mere ka ihe nlereanya ahụ nwee ike ibu amụma ihe ndị nwere ike ime.

Iji kwado ihe nlereanya ahụ, ndị otu ahụ lekwasịrị anya na ogige ndị dabeere na cerium, zirconium, na ígwè. Ndị nchọpụta ahụ chịkọtara nke ọma ma kọwaa ihe ndị a, na ụdị mmụta igwe na-ebu amụma nke ọma okpomọkụ Curie ha. Nsonaazụ a na-aga nke ọma na-anọchite anya nzọụkwụ dị ịrịba ama iji mepụta usoro dị elu maka imepụta magnetik ọhụrụ na-adịgide adịgide.

Ojiji nke mmụta igwe na nchọta ihe ndọta ọhụrụ na-enye ụzọ dịgidere ma dịkwa mma maka usoro nnwale ọdịnala. Site n'ichekwa oge na akụrụngwa, ụzọ a na-emeghe ụzọ maka mmepe nke magnetik na-arụ ọrụ dị elu site na iji akụrụngwa ụlọ dị ukwuu. Ndị na-eme nchọpụta na Ames National Laboratory gbasiri mbọ ike n'ịde mmụta igwe gbasara physics maka ọdịnihu ga-adigide.

Isi mmalite: "Amụma Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and Ya Nkwa maka iduzi Nchọpụta nke Magnetic Materials Arụ Ọrụ" nke Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, na Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)