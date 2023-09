By

Sheldon Menery, onye okike nke ọchịagha, ụdị egwuregwu kachasị ewu ewu maka egwuregwu kaadị azụmaahịa Magic: The Gathering, anwụọla mgbe afọ asaa na-alụso ọrịa kansa ọgụ. Nwunye Menery, Gretchyn Melde, kwuputara ịgafe udo ya na Facebook, bụ nke na-esote mpụta nke nkasi obi sitere na obodo egwuregwu tabletop.

Ọchịagha bụ usoro anwansi ọtụtụ egwuregwu na-enye ohere ka ndị egwuregwu atọ ma ọ bụ karịa sonye na kaadị kaadị 100 pụrụ iche yana agwa onye ndu otu. N'ịbụ nke e mere ka ọ bụrụ egwuregwu egwuregwu abụọ, Commander na-enye ụdị egwuregwu nkịtị karịa ma na-akwado nkwupụta okike. Menery n'onwe ya nwere oche mbinye aka a na-akpọ "I mere nke a n'onwe Gị," bụ nke jiri kaadị ndị mmegide dị ka ngwá agha megide ha.

Usoro Ọchịchị na-esi na Elder Dragon Highlander (EDH), nke Menery zutere n'oge ọ na-arụ ọrụ agha. Dị ka onye ọka ikpe dị elu na Ime Anwansi Pro Tour, Menery rụrụ ọrụ dị mkpa n'imezigharị na ịgbasa ụdị EDH dị iche iche, mechaa guzobe òtù na-achị isi nke usoro ahụ, nke a maara dị ka Kọmitii Iwu Ọchịchị. Òtù afọ ofufo a, na mmekorita ya na Wizards of the Coast, onye na-ebipụta Magic: The Gathering, na-enye nduzi na mgbanwe iwu, kaadị ndị amachibidoro, na kaadị ọhụrụ maka usoro nhazi.

Menery hụrụ Ọchịagha dịka nkwụsịtụ site na Ime Anwansi asọmpi ma mesie ike ike ya na ndị enyi ya kerịta ya na ịnụ ụtọ ya. Enyemaka ya na Ime Anwansi gafere n'usoro Ọchịagha. Ọ nyere aka n'ịkpụzi mmemme onye ikpe wee jee ozi dị ka ọkwa 5 asọmpi Ime Anwansi. Menery bụkwa onye ode akwụkwọ mara mma na onye okike ọdịnaya, na-ekerịta nka ya site na akụkọ, vidiyo, na pọdkastị.

Ndị ọkachamara n'ụsọ oké osimiri kwuputara oke mwute ha na ọnwụ Sheldon Menery wee mata nnukwu onyinye ya na obodo Ime Anwansi. Ha toro Menery dị ka onye na-agba ọsọ, onye na-eme ihe, na onye a na-asọpụrụ nke Ime Anwansi: Obodo Mgbakọ. Ọ na-ahapụ ihe nketa na-adịgide adịgide site n'ọrụ ya na usoro Ọchịchị na nraranye ya ime egwuregwu ahụ ka ọ bụrụ ahụmahụ na-anabata ma na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu niile.

Enweghị ike ikwupụta mmetụta Sheldon Menery na obodo Ime Anwansi. A ga-echeta ya maka obiọma ya, mmesapụ aka ya na mmasị ya maka egwuregwu ahụ. Ọnwụ ya na-enwe mmetụta miri emi site n'aka ndị maara ya, ihe nketa ya ga-adịkwa ndụ site n'ọtụtụ ndị egwuregwu.

