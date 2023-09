MacOS Sonoma: Ihe ị ga-atụ anya na ụdị MacOS kacha ọhụrụ

By

Apple ekwupụtala ụbọchị mwepụta nke macOS Sonoma, nke a makwaara dị ka macOS 14, nke ga-adị maka ọha na eze na Septemba 26. Ụdị macOS ọhụrụ a na-eweta ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ dịkwuo mma ma mee ka ọ yie iOS.

Otu n'ime mmelite isi na macOS Sonoma bụ mgbakwunye nke wijetị desktọpụ, nke ga-eme ka ndị ọrụ Mac hazie desktọpụ ha na wijetị bara uru na mmekọrịta. Nke a na atụmatụ kemgbe ọtụtụ ewu ewu na iOS ngwaọrụ, na ugbu a Mac ọrụ nwere ike na-enweta otu mma na ọrụ.

Mkparịta ụka vidiyo abụrụla akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị, macOS Sonoma na-achọ iji atụmatụ ọhụrụ kwalite ahụmịhe a. Sistemu eji arụ ọrụ ga-ewebata ngwaọrụ nkesa ihuenyo yana ihe mkpuchi ihe ngosi, nke ga-eme ka ndị na-ekwu okwu na-agagharị n'ihu ihuenyo nkekọrịta n'oge oku vidiyo.

Safari, ihe nchọgharị ndabere na macOS, ga-enwetakwa mmelite dị mkpa na Sonoma. Otu n'ime ihe mgbakwunye a ma ama bụ profaịlụ ihe nchọgharị, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ibe edokọbara dị iche iche ma hazie ahụmịhe nchọgharị ha dabere na mmasị ha. Na mgbakwunye, ọrụ ọchụchọ na Safari ga-anabata nke ọma, na-enye ndị ọrụ nsonaazụ ọsọ ọsọ na nke ziri ezi.

Iji wụnye macOS Sonoma, ị ga-achọ ngwaọrụ dakọtara. Ụdị izizi na-akwado sistemụ arụmọrụ a gụnyere 2018 MacBook ma ọ bụ Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro, ma ọ bụ 2022 Mac Studio. Ọ dị mkpa ijide n'aka na ngwaọrụ gị na-emezu ihe kacha nta chọrọ iji nụ ụtọ njirimara na nkwalite ndị Sonoma na-enye.

Na mmechi, macOS Sonoma na-ekwe nkwa iwetara ndị ọrụ Mac atụmatụ na nkwalite ọhụrụ na-atọ ụtọ. Site na wijetị desktọpụ, ike mkparịta ụka vidiyo ka mma, yana ihe nchọgharị Safari na-anabata nke ọma, ụdị macOS ọhụrụ a ga-enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma yana njikọta nso na ngwaọrụ iOS.

Nkowa:

– MacOS: Usoro sistemụ arụ ọrụ nke Apple Inc mepụtara maka kọmputa Macintosh ha.

- Sonoma: Aha koodu maka ụdị macOS kachasị ọhụrụ, nke a makwaara dị ka macOS 14.

– iOS: The mobile sistemụ arụmọrụ mepụtara Apple Inc. maka ha iPhone, iPad, na iPod Touch ngwaọrụ.

