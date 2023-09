Kerala chọrọ maka mkpokọta ọgụgụ dijitalụ

Kerala, steeti mbụ n'India iji nweta agụm akwụkwọ zuru oke, lekwasịrị anya ugbu a n'inweta agụmagụ dijitalụ zuru oke, Minista Mmụta Ọchịchị V. Sivankutty na-ekwu. N'ikwu okwu na emume mmemme nke ọkwa mba ụwa, Sivankutty kwuputara mkpa agụmagụ dijitalụ dị na ọganihu teknụzụ taa. O kwuru na ngalaba agụmakwụkwọ ejirila nke ọma kwadoo uru a na-enweta na mkpuchi agụmagụ, mana agụmagụ dijitalụ aghọwo ihe dị mkpa maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme nke ọma n'ụwa nke oge a.

Steeti ahụ emeela ọtụtụ ọrụ site n'aka ndị ọrụ mgbasa ozi steeti iji kwalite agụmagụ dijitalụ. Akụkụ mbụ nke mkpokọta mmuta dijitalụ bụ iji kwalite ụkpụrụ mmuta nke ndị na-amụ si na Castes na ebo akwadoro na mpaghara asatọ. Site n'ịkọba nghọtahie na mmụta na mmekọrịta ọha na eze nke ụmụ nwanyị nọ n'ime obodo ndị a na-akpachapụ anya, ọrụ a na-atụ anya ịkwado ndị mmadụ n'otu n'otu na imechi nkewa dijitalụ.

Onye isi ochichi nke State Council of Educational Research and Training (SCERT) Jayaprakash RK na-elekọta ọrụ ahụ, na-egosi mkpebi gọọmentị n'ịkwalite ịgụ akwụkwọ dijitalụ. Ndị isi ndị ọzọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ gụnyere Samagra Shiksha Kerala State Project director Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala director B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala Vice-Chairman P. Pramod, na State Literacy Mission Authority director AG Oleena.

Site n'ilekwasị anya na agụmagụ dijitalụ, Kerala na-eme nzọụkwụ ọzọ n'ịmepụta ọha mmadụ jikọtara ọnụ na ike. Site na atụmatụ ndị a, steeti na-achọ ịkwado ụmụ amaala ya nkà ndị dị mkpa iji nweta ohere nke oge dijitalụ na-enye, ịkwalite agụmakwụkwọ na mmepe mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba.

Sources:

– Ministry of Education, Kerala

– State Literacy Mission Authority