Enwere Tales of Arise Anime Adaptation? Na-enyocha ihe ga-ekwe omume

By

Ndị na-akwado JRPG a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu, Tales of Arise, na-atụsi anya akụkọ maka mmegharị anime nwere ike. Akụkọ banyere Arise ejirila akụkọ na-adọrọ adọrọ na ihe nkiri na-adọrọ adọrọ, gụnyere ihe nkiri nkiri sitere na studio ama ama Ufotable.

JRPG, ma ọ bụ Egwuregwu-egwu egwuregwu Japanese, bụ ụdị egwuregwu vidiyo si Japan mara maka itinye uche ya na akụkọ na ihe omume na ụwa efu. Egwuregwu ndị a na-egosipụta ọgụ na-atụgharị ma bụrụ ihe e ji mara ihe osise ha mara mma.

Akụkọ banyere Arise na-akọ akụkọ banyere Rena, mbara ala nke ndị bi na ya chịrị kemgbe afọ 300. Egwuregwu ahụ na-esote njem nke mmadụ abụọ, Alphen na Shionne, bụ ndị na-agbalị ịgbanwe ọdịnihu ha ma degharịa ọdịnihu ha.

Ọ bụ ezie na usoro Tales of Arise nwere ihe nketa bara ụba nke egwuregwu vidiyo, ụfọdụ n'ime ha emezigharịrị ka ọ bụrụ usoro OVA na usoro TV, a na-ahapụ ndị fan na-eche ma mmegharị anime nke Tales of Rise nọ na-arụ ọrụ. N'ajụjụ ọnụ a gbara na nso nso a, onye na-emepụta usoro Tales Yusuke Tomizawa kwuru na ka ọnwa Septemba 3, 2023, enweghị atụmatụ ozugbo maka mmegharị nke Tales of Arise anime.

Tomizawa kọwara na e mere egwuregwu ahụ ka ọ bụrụ ahụmịhe na-emekọrịta ihe, na egwuregwu, mmekọrịta agwa, na nhọrọ onye ọkpụkpọ bụ ihe dị mkpa na ịma mma ya. Ihe ndị a nwere ike ọ gaghị atụgharị n'enweghị nsogbu gaa na usoro eserese.

Agbanyeghị, Tomizawa kwuputara mmeghe nke otu ahụ maka ohere ịmegharị anime n'ọdịniihu. Ọ bụ ezie na enweghị atụmatụ ọ bụla ugbu a, ndị Fans ka nwere ike ịtụ anya mmegharị anime nwere ike ichere maka ọkwa ọkwa sitere na Bandai Namco ma ọ bụ Ufotable, nke abụọ bụ ụlọ ihe nkiri nwere ike ịme Tales of Rise.

Ka ọ dị ugbu a, ndị egwuregwu nwere ike ịga n'ihu na-emikpu onwe ha na akụkọ akụkọ bara ụba na mbara igwe dị egwu nke Tales of Rise site na iji aka ha hụ egwuregwu ahụ. Enweghị mmegharị anime nwere ike ịhapụ ndị na-akwado ya ka ha na-achọkwu ihe, mana a na-elekwasị anya na ịnye ahụmịhe egwuregwu na-adọrọ adọrọ.

Sources:

