Ndị hackers steeti kwadoro na-emebi ọgbakọ ikuku US

Nchịkọta: Ndụmọdụ nkwonkwo nke CISA, FBI, na USCYBERCOM na-ekpughe na otu ndị na-akwado hacking nke steeti emebiwo otu ụlọ ọrụ ikuku US site na iji aghụghọ na-eche adịghị ike dị egwu na Zoho na Fortinet. Ọ bụ ezie na amabeghị ndị mwakpo ahụ, a na-ejikọta ha na mbọ irigbu ndị Iran. Ndị na-agba ọsọ ahụ nwetara ohere ịnweta netwọkụ nzukọ ahụ n'enwetaghị ikike site na adịghị ike na Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus yana firewall fortinet. Ndụmọdụ a na-adọ aka na ntị na ndị otu ndị a na-eyi egwu na-enyochakarị adịghị ike na ngwaọrụ ndị a na-emepeghị emepe ma ozugbo ha batara na netwọkụ, ha ga-anọgidesi ike na akụrụngwa akụrụngwa ha mebiri emebi. A dụrụ ndị na-agbachitere netwọkụ ọdụ ka ha tinye mbelata akwadoro na omume kacha mma iji chekwaa akụrụngwa ha. Mmebi a na-eso ịdọ aka ná ntị ndị gara aga sitere na CISA gbasara adịghị ike emechiri emechi na ọnọdụ ManageEngine yana nrigbu mmejọ Zoho site n'aka ndị otu steeti na-akwado. A na-erigbukwa adịghị ike Fortinet, CVE-2022-42475 na mwakpo ụbọchị efu megide ndị otu gọọmentị. Fortinet kpughere na ebudatara ụgwọ akwụ ụgwọ obi ọjọọ ndị ọzọ na ngwaọrụ ndị mebiri emebi n'oge mwakpo ahụ.

Nkowa:

- CISA: Cybersecurity na ụlọ ọrụ nchekwa akụrụngwa, ụlọ ọrụ gọọmentị etiti US.

– FBI: Federal Bureau of Investigation, ọgụgụ isi ụlọ na ọrụ nchekwa nke United States.

- USCYBERCOM: United States Cyber ​​Command, iwu na-alụ ọgụ maka ọrụ ndị agha US na mbara igwe.

– Zoho JikwaaEngine ServiceDesk Plus: Ihe enyemaka na ngwanrọ njikwa akụrụngwa nke ụlọ ọrụ Zoho mepụtara.

- Fortinet: ụlọ ọrụ mba dị iche iche na-etolite ma na-ere ihe ngwọta cybersecurity, gụnyere firewalls na VPNs.

- CVE: adịghị ike na ihe ngosi, ndepụta nke adịghị ike cybersecurity ekpughere n'ihu ọha.

Sources:

- CISA: nchekwa cyber na ụlọ ọrụ nchekwa akụrụngwa

– FBI: Federal Bureau of Investigation

– USCYBERCOM: United States Cyber ​​Command

Ụlọ ọrụ Zoho

– Fortin