Apple ekpughere iPhone 15: atụmatụ, ọnụahịa, na ụbọchị mwepụta

Apple ekpughere nso nso a iPhone 15 a na-atụ anya ya n'oge mmemme pụrụ iche na Steve Jobs Theatre na Cupertino, California. Ekwesịrị ịhapụ ụdị iPhone 15 ọhụrụ na Aotearoa (New Zealand) na Septemba 22, ọnụ ahịa na-amalite na NZ $ 1649 maka ọkọlọtọ ọkọlọtọ, NZ $ 2099 maka Pro, yana $ 2499 maka Pro Max.

N'oge mmemme ahụ, Apple kpughekwara ụdị Apple Watch kachasị ọhụrụ, nke nwere njirimara njikwa mmegharị ahụ ọhụrụ. Site na njirimara a, ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche site na ịpị mkpịsị aka na mkpịsị aka ha ọnụ.

N'ụzọ na-akpali mmasị, oke iPhone 15 jiri otu ọnụahịa ntọala dị ka nke iPhone 14 gara aga na US. Otú ọ dị, na New Zealand, a na-akwụ ụgwọ iPhone 15 isi NZ $ 50 dị elu karịa iPhone 14. Ọnụ ahịa mmalite nke iPhone 15 Pro bụ NZ $ 100 karịa iPhone 14 Pro, na ụdị Plus na Pro Max ọhụrụ ahụwo mmụba ọnụahịa mmalite. nke NZ $300 tụnyere ụdị nke afọ gara aga.

Otu ihe ama ama nke oke iPhone 15 bụ iwebata ọdụ ụgbọ mmiri USB-C maka ịchaji. Ntugharị a na-abịa mgbe European Union nyefere iwu chọrọ obere ngwaọrụ niile, gụnyere smartphones, iji chaja USB-C site na 2024. Site na mgbanwe a, otu eriri na-ana iPhones nwekwara ike chajịa ọtụtụ ekwentị Android ọgbara ọhụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ na-enye ohere maka chaja azụ, nke pụtara na ndị ọrụ nwere ike fanye ngwa dị ka ikpe AirPods ha ozugbo na iPhone ha.

N'ihe gbasara agba, ọkọlọtọ iPhone 15 na ụdị Plus ga-adị na pink, odo, blue, green, na ojii. Ụdị iPhone 15 Pro na Pro Max na-enye nhọrọ titanium ojii, ọcha, acha anụnụ anụnụ na eke. Agbanyeghị, n'adịghị ka ụfọdụ ekwentị gam akporo gam akporo, ọkọlọtọ iPhone 15 ụdị anaghị egosipụta ihe ngosi mgbe niile ma ọ bụ ihe ngosi 120Hz.

Modeldị iPhone 15 Pro na-abịa na ikpe titanium dị fechaa ma sie ike, na-edochi igwe anaghị agba nchara ejiri n'ụdị gara aga. Na mgbakwunye, ejiri bọtịnụ mmemme nwere ike dochie mgba ọkụ ogbi n'akụkụ ekwentị.

N'ozuzu, oke iPhone 15 na-enye atụmatụ ọhụrụ, ọnụ ahịa dị elu maka ụdị ụfọdụ, yana ịdị mma nke chaja USB-C. Site na nkọwapụta ha dị egwu na atụmatụ emelitere, iPhones ọhụrụ a ga-adọta uche nke ndị na-anụ ọkụ n'obi Apple na ndị hụrụ teknụzụ n'anya.

