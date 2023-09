IMF na World Bank kwenyesiri ike n'ịgbasa mgbanwe ihu igwe, adịghị ike ụgwọ, na mgbanwe dijitalụ.

By

Na nkwupụta nkwonkwo a na-adịghị ahụkebe, International Monetary Fund (IMF) na World Bank ekwela nkwa ịbawanye nkwado ha n'ịgbasa nsogbu zuru ụwa ọnụ dị ka mgbanwe ihu igwe, adịghị ike ụgwọ, na mgbanwe dijitalụ nke mba. Ụlọ ọrụ abụọ a na-amata ihe ịma aka na-arịwanye elu na-eche akụ na ụba ụwa ihu, gụnyere ịba ụba nke ọdachi ihu igwe, mbelata uto, na nkewa geopolitical, ma kwenye na site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ, ha nwere ike inye onyinye dị oke mkpa.

Tọrọ ntọala na 1944 na nzụkọ na Bretton Woods, New Hampshire, IMF na World Bank nwere ọkwa nke ọma na ndị otu ha zuru ụwa ọnụ na ọkachamara ọkachamara iji nyere mba dị iche iche aka imeri ihe ịma aka ndị a nke ọma. Onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ akụ ụwa, Ajay Banga, ga-aga nnọkọ G20 nke mbụ ya ma nwee ikike ịgbasa akụrụngwa nke onye na-agbazinye ego iji gboo mgbanwe ihu igwe, ọrịa na-efe efe, adịghị ike, na ọgba aghara ụwa ndị ọzọ n'akụkụ ọrụ ọdịnala ya na-emegide ịda ogbenye.

Onye isi ala US Joe Biden bu n'obi ilekwasị anya n'ịgbanwe ụlọ akụ ụwa na ndị na-agbazinye ego n'ọtụtụ mba na nnọkọ G20. US na-ahụ ụlọ ọrụ ndị a dị ka ihe ngbanwe dị mkpa maka ịgbazinye ego nke China na mba ofesi. Iji chee mgbanwe ihu igwe ihu, IMF na World Bank na-eme atụmatụ imekọ ihe ọnụ na "nzọụkwụ ahaziri ahazi na nke ahaziri ahazi." Nke a gụnyere ịhazi nzukọ oge niile nke otu Bank-Fund Climate Advisory Group kwa ọnwa abụọ iji tụlee mmepe metụtara ihu igwe na ọrụ ndị bụ isi. A ga-ejikwa IMF Resilience and Sustainability Trust, nke na-enye ego maka nkwụghachi ihu igwe na ọrụ ntụgharị gaa na mba ndị na-emepe emepe.

Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ abụọ a ga-arụ ọrụ na itinye echiche gbasara ihu igwe na mbọ ha na-akwado nkwado ụgwọ maka mba ndị nwere obere ego. Ha anọworị na-arụkọ ọrụ ọnụ na nkwado ụgwọ, na-akwado maka nhazi nhazigharị ka mma, ma malite usoro ụgwọ ụgwọ eze nke afọ gara aga iji hazie echiche nhazigharị na ịgbatị ọgwụgwọ ụgwọ.

Ọzọkwa, IMF na World Bank ga-arụkọ ọrụ iji nyere mba dị iche iche aka na mgbanwe dijitalụ ha. Nke a ga-agụnye ijikọ ụmụ amaala na ọrụ ịntanetị yana ibelata ihe mgbochi na nsonye dijitalụ. Mgbalị ha jikọrọ ọnụ ga-enyere mba dị iche iche aka ịbawanye uru nke nchịkọta ego na usoro mmefu na ijikwa uru nke teknụzụ dijitalụ ọhụrụ ma na-ejikwa ihe egwu ndị metụtara ya.

Na mmechi, IMF na World Bank ewerela ihe dị mkpa n'ịgba mbọ na-eme mgbanwe ihu igwe, adịghị ike ụgwọ, na mgbanwe dijitalụ nke mba. Ụzọ imekọ ihe ọnụ ha chọrọ inye mba dị iche iche nkwado dị mkpa n'ịlụso ihe ịma aka ndị a ọgụ na ịkwalite uto akụ na ụba na-adịgide adịgide.

