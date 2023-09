Huawei's Mate 60 Pro Smartphone gosipụtara ike teknụzụ ụlọ nke China

Huawei Teknụzụ Co. ewerela nzọụkwụ dị ịrịba ama n'igosi ọganihu China n'ịzụlite ike teknụzụ ụlọ ya na ụdị ekwentị ọhụrụ ya, Mate 60 Pro. Ekwentị a na-egosipụta nke ọma akụkụ dị elu nke ihe ndị China mere, na mgbakwunye na ihe nrụpụta Kirin nke China chepụtara na arụpụtara ya.

Nyocha teardown nke TechInsights mere maka Bloomberg na-ekpughe na Huawei nwetara ọtụtụ ihe sitere na ụlọ ọrụ China. Mate 60 Pro gụnyere modul n'ihu njedebe redio sitere na Beijing OnMicro Electronics Co., modem nkwukọrịta satịlaịtị sitere na Hwa Create Co., yana transceiver RF sitere na Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. ebe nchekwa bụ naanị ebe nchekwa. Achọpụtara akụrụngwa mba ofesi ruo ugbu a.

Ndabere na ndị na-ebubata ụlọ maka akụrụngwa teknụzụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma maka Huawei, n'ihi ihe ịma aka ndị ọ chere ihu mgbe ebipụrụ ya n'ahịa maka ibe na chipmaking site na mmachi US na 2020. Ụlọ ọrụ ahụ adaberebu na ndị na-ebubata America maka ibe nkwukọrịta dị mkpa. ma chọọ ụzọ ọzọ iji mepụta ihe nhazi ya na ibe ikuku ikuku.

N'agbanyeghị ihe isi ike ndị a, Huawei jisiri ike mepụta ekwentị nwere akụrụngwa ndị China mebere nke ukwuu, na-egosipụta ikike ya ịnyagharị mmachi teknụzụ. Ọsọ ikuku Mate 60 Pro dị na ngwaọrụ 5G, yana ngwaọrụ ahụ anaghị egosipụta igbapu batrị pụrụ iche.

Agbanyeghị, ajụjụ ka dị gbasara oke mmepụta na ọnụ ahịa akụrụngwa ndị a. Huawei ga-eso ndị egwuregwu guzosie ike dị ka Apple na Samsung, ndị smartphones ha na-eji ibe nke dịkarịa ala ọgbọ abụọ n'ihu onyinye Huawei kachasị ọhụrụ. Ka o sina dị, mwepụta Mate 60 Pro na-enweghị nkọwa zuru ezu ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi steeti mere mmemme dị ka ihe akaebe na mbọ US igbochi ohere China nweta teknụzụ dị elu dara.

Ọganihu nke Mate 60 Pro nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu maka Huawei na ahịa ama ama China. Ndị nyocha na-eme atụmatụ na ọ bụrụ na Huawei rere nkeji 5 nde, ọ nwere ike imebi 38% nke ahịa iPhone na China. Agbanyeghị, mgbochi ọkọnọ na obere mmepụta mmepụta na-ebuli ejighị n'aka maka ikike Huawei imezu ihe achọrọ.

Ka Huawei na-aga n'ihu na-eji ike teknụzụ ụlọ ya na-aga n'ihu, a ka ga-ahụ ka US ga-esi zaghachi. Onye nnochite anya Michael McCaul ekwuola na ndị na-eweta Huawei, dị ka Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), nwere ike imebi iwu US. Nsonaazụ nke mmepe ndị a nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu maka ma Huawei na ụlọ ọrụ teknụzụ zuru ụwa ọnụ.

