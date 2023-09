Otu esi egwu Starfield na Xbox One na Mobile

By

Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịkpọ Starfield mana ị nweghị Xbox Series X/S ma ọ bụ PC dị ike, echegbula! Ị ka nwere ike ịkpọ egwuregwu ahụ na Xbox One ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị.

Starfield ọ dị na egwuregwu Xbox Cloud?

Ee, Starfield dị na Xbox Cloud Gaming. Nke a pụtara na ị nwere ike ịme egwuregwu ahụ na ngwaọrụ ọ bụla na-akwado Xbox Cloud Gaming, gụnyere Xbox One ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị. Agbanyeghị, buru n'uche na enwere ike ịnwe oke ma a bịa n'ihe gbasara egwuregwu gụgharia. Ị nwere ike ịnweta lag, visuals na-adịghị ahụkebe, artifacts blocky, na ọdịyo adịghị mma ma ọ bụrụ na njikọ ịntanetị gị esighi ike ma kwụsie ike. Mana ọ bụrụ na ịnwebeghị nsogbu ọ bụla na Xbox Cloud Gaming mbụ, iji ọrụ nkwanye egwu egwu Starfield bụ nhọrọ nwere ike.

Ọ bụrụ n’ezie na ịchọrọ ịkpọ Starfield na Xbox Series X mana enweghị oge iji wụnye ya, ị nwekwara ike kpọọ ya site na nkwanye igwe ojii.

Otu esi egwu Starfield na Xbox One

Iji kpọọ Starfield na Xbox One, ị nwere ike ibunye ya site na Xbox Cloud Gaming site na iji ndenye aha Xbox Game Pass Ultimate gị. Naanị gbanye Xbox One gị, gaa na Game Pass, wee chọta Starfield. Ozugbo ịchọtara egwuregwu ahụ, pịa "Play" ka ịmalite mgbasa ozi. Ọ dịghị mkpa ịwụnye egwuregwu ahụ!

Otú ọ dị, buru n'uche na egwuregwu gụgharia na-eji ọtụtụ data na bandwit. Yabụ, jide n'aka na ị nweghị okpu data maka njikọ ịntanetị gị.

Otu esi egwu Starfield na Mobile

Iji kpọọ Starfield na ekwentị mkpanaaka gị, ị ga-achọ ịwụnye Xbox Game Pass App site na Ụlọ Ahịa Google Play (maka gam akporo) ma ọ bụ Apple App Store (maka iOS). Gbaa mbọ hụ na ị bụ onye debanyere aha Xbox Game Pass Ultimate.

Mgbe ị wụnyechara ngwa ahụ, banye na Akaụntụ Microsoft gị site na iji otu akaụntụ ahụ ị na-eji akwụ maka Xbox Game Pass Ultimate. Chọta Starfield na ndepụta egwuregwu wee pịa akara ngosi ya ka imepe ibe egwuregwu. Ọ bụrụ na ịbanye na Game Pass Ultimate, ị ga-ahụ bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-ekwu "Gwuo" na ibe ahụ. Naanị pịa ya ka ịmalite igwu egwu, na-enweghị mkpa nwụnye.

Ọ dị mkpa ịmara na ịkpọ Starfield na mkpanaka chọrọ onye njikwa. Ị nwere ike iji njikwa ejikọrọ site na Bluetooth (dị ka ihe njikwa Xbox) ma ọ bụ ihe njikwa na-akụdo na ekwentị gị.

Yabụ, ọbụlagodi na ịnweghị ngwaike egwuregwu kachasị ọhụrụ, ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ịkpọ Starfield na Xbox One ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka site na Xbox Cloud Gaming.

Nkowa:

- Egwuregwu Xbox Cloud: Ọrụ egwuregwu igwe ojii nke Microsoft na-enye ndị egwuregwu ohere ịkwanye egwuregwu na ngwaọrụ dị iche iche, gụnyere Xbox One na ngwaọrụ mkpanaka.

- Xbox Game Pass Ultimate: Ọrụ ndenye aha Microsoft na-enye nke na-enye ndị egwuregwu ohere ịnweta ọbá akwụkwọ egwuregwu, gụnyere Starfield.

Sources:

– Isi mmalite isiokwu: Amabeghị

- Oge redio: www.radiotimes.com