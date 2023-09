Ndị debanyere aha Google Fi Wireless Unlimited Plus nwere ike ijikwa Google One Perk ugbu a

By

Google Fi na-eme mgbanwe na otu esi ejikwa ndenye aha Google One maka ndị debanyere atụmatụ ya Unlimited Plus. Onye na-ebubu ahụ ga-ahapụ ndị debanyere aha ka ha jikwaa ndenye aha Google One ozugbo site na ibe akaụntụ Fi na ngwa mkpanaka. Ahụmahụ agbakwunyere nke a ga-amalite ịmalite na Septemba 25th.

Na mbụ, nkwalite ọ bụla na ndenye aha Google One ka a na-akwụ ụgwọ na-adabereghị na ọrụ ikuku. Agbanyeghị, malite na nkwupụta ịgba ụgwọ Fi na-esote ka emechara Septemba 25, nkwalite ọ bụla na ndenye aha Google One gafere 100GB etinyere ga-akwụ ụgwọ na akaụntụ Fi.

Ọ dị mkpa ịmara na ndị debanyere aha nwere ike nweta ọkwa na-eduhie eduhie na-ekwu na akagbuola ndenye aha Google One ha. Agbanyeghị, nke a bụ ozi sistemụ akpaghị aka nke enwere ike ileghara ya anya. Ndebanye aha Google One ga-amaliteghachi na-akpaghị aka site na Fi na-enweghị nkwụsị nke nchekwa ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla.

Ndị debanyere aha na ndị otu atụmatụ hapụrụ Google Fi ga-enwe oge amara ụbọchị 7 nke ha nwere ike ịdebanye aha na Google One n'enweghi ọrụ ọ bụla. Ọ dịkwa mma ịmara na enweghị mgbanwe na 100GB nke nchekwa Google One gụnyere na atụmatụ Fi's Unlimited Plus.

Mgbanwe ndị a bu n'obi ịnye ahụmịhe enweghị nkebi na agbakwunyere maka ndị debanyere aha Google Fi Wireless Unlimited Plus. Site n'ikwe ka ha jikwaa ndebanye aha Google One ha ozugbo site na ibe akaụntụ Fi, ọ na-eme ka usoro ịgba ụgwọ dị mfe ma na-eme ka ohere nchekwa igwe ojii na-akwụsịghị akwụsị.

Sources:

– [Isi isiokwu edemede Ebe a] (URL)

- Nkọwa okwu ejiri mee ihe na edemede:

- Google One: ọrụ ndenye aha nchekwa Google na-enye nchekwa igwe ojii ọzọ maka ngwaahịa Google.

- Google Fi: onye na-ahụ maka netwọkụ mkpanaka nke Google (MVNO) na-enye atụmatụ ekwentị ikuku.