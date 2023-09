Otu Embracer na-enyocha ihe ntụrụndụ na-ere Gearbox na-esochighachi azụ azụ itinye ego

Embracer Group, ụlọ ọrụ na-egwu egwuregwu, na-atụle ire enyemaka ya, Gearbox Entertainment, na mbọ iji gbakee mgbe ọdịda nke nnukwu nkwekọrịta ego dara na mbido afọ a. Ọ bụ ezie na Embracer na-enyocha ndị nwere ike ịzụta Gearbox ugbu a, ekwetaghị nkwekọrịta.

Otu Embracer anọwo na-enweta ngwa ngwa n'ime afọ ole na ole gara aga, na-achịkọta nnukwu pọtụfoliyo nke egwuregwu na ihe ntụrụndụ. Nke a gụnyere inweta ihe ọchị ọchị ọchị, Crystal Dynamics (onye nrụpụta Tomb Raider), yana ikike ị nweta franchise dị ka The Lord of the Rings na The Hobbit. Otú ọ dị, nzụta ndị a bịara na ọnụ ahịa dị elu, nke ghọrọ ihe dị mkpa mgbe nkwekọrịta ntinye ego $ 2 ijeri, nke sitere na otu ụlọ ọrụ ntinye ego Saudi, dara na June.

Iji gbakee site na ndọghachi azụ a, Embracer Group kwupụtara atụmatụ maka nhazigharị ụlọ ọrụ zuru oke, nke gụnyere nchụpụ, usoro mbelata ọnụ ahịa, na mbugharị nke akụkụ ụfọdụ. Otu n'ime mgbanwe ndị a na-atụle bụ Gearbox Entertainment.

Embracer Group nwetara Gearbox Entertainment na 2021 na nkwekọrịta ruru ijeri $ 1.3. Ebe ọ bụ na enwetara, Gearbox ewepụtala spinoffs abụọ nke usoro egwuregwu a ma ama Borderlands, yana ihe nkiri Borderlands ka ewepụtara na 2024. Tụkwasị na nke ahụ, ntọhapụ ha na-adịbeghị anya, Remnant 2, ghọrọ aha n'elu ire ere na US maka ọnwa nke ọnwa. Julaị.

Dabere na Reuters, Gearbox Entertainment na-ere ahịa nke ọma maka otu egwuregwu mba ụwa. Embracer Group nwere olile anya na site n'ịre Gearbox, ha nwere ike dozie ego ha ma lekwasị anya na Pọtụfoliyo ha fọdụrụ nke egwuregwu na ihe ntụrụndụ.

Isi mmalite: Reuters