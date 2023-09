Mmetụta nke Akwụkwọ Mpịakọta Elder III: Morrowind na Bethesda

By

Ọkụkụ dot-com nke 2001 bụ oge siri ike nye ZeniMax, na-enwe obi abụọ na-ebilite maka ịdị mma nke ọrụ egwuregwu vidiyo ha, The Elder Scrolls III: Morrowind. Onye ndu oru Todd Howard, n'ịghọta mkpa ọ dị n'ọganihu egwuregwu ahụ, kpọrọ oku ka ya na ndị otu ya nwee nzukọ na-abụghị saịtị. Ọtụtụ na-atụ egwu na a ga-achụpụ ha, mana kama nke ahụ, Howard nyere kaadị azụmaahịa ahaziri onwe ya na nkwanye ùgwù onye nrụpụta ọ bụla họọrọ, na-enye echiche nke mkpa na ịdị n'otu.

Morrowind mere akara mgbanwe dị ịrịba ama maka egwuregwu egwuregwu Bethesda. Ọ ghọrọ egwuregwu Mpịakọta Elder izizi ewepụtara na consoles, na-ere nde nde na Xbox naanị. Dabere na onye ndu ihe nka gburugburu Skyrim Noah Berry, Morrowind bụ oge dị oke mkpa nke mere ụlọ ihe nkiri ahụ n'ozuzu ya.

Usoro akwụkwọ mpịakọta ndị okenye nwere mmalite dị umeala site na ịga nke ọma nke òtù nzuzo nke Akwụkwọ Mpịakọta Elder: Arena na 1994. Otú ọ dị, Bethesda zubere imeziwanye n'ọdịdị n'ozuzu ya na obere ebe Arena maka usoro ya. Akwụkwọ Mpịakọta Elder II: Daggerfall webatara ọkwa dị ukwuu nke nkọwa na ịkọ akụkọ, yana nleba anya 3D ya na ụdị edemede karịa.

Usoro usoro ọgbọ ụwa nke Daggerfall na-agbawa obi, na-enye ohere karịa ebe 15,000 pụrụ iche. Egwuregwu ahụ bụ ihe ịga nke ọma dị ịrịba ama nye Bethesda, na-ere ihe karịrị 100,000 n'ime nanị ụbọchị abụọ. Mmezu a mere ka ọ bụrụ ihe amamihe dị n'ichepụta egwuregwu Bethesda Game Studios n'okpuru ntụzịaka Todd Howard.

Mgbe Daggerfall gasịrị, Bethesda Game Studios gara n'ihu na-agbanye oke egwuregwu ya. Spinoffs dị ka Battlespire na Redguard wuru ụwa nke Tamriel wee gbasaa usoro 'usoro. The Pocket Guide to the Empire, nke gụnyere na ntuziaka Redguard, nyere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ozi ndabere maka ụwa egwuregwu.

Mgbe onye mmebe Ken Rolston sonyeere ndị otu ahụ na 1996, Elder Scrolls III e bu ụzọ mee atụmatụ ịtọ ya na Summerset Isles. Otú ọ dị, e mesịrị gbanwee echiche ahụ gaa n'àgwàetiti Vvardenfell nke ugwu mgbawa na Morrowind, n'ihi mmasị nke onye na-ese echiche Michael Kirkbride na onye edemede Kurt Kuhlmann. Ọhụụ maka Morrowind gbara ókèala ahụ dum wee tọọ ntọala maka egwuregwu Akwụkwọ Mpịakọta Elder ọgbara ọhụrụ.

Ihe ịga nke ọma nke Morrowind megharịrị Bethesda, na-eduga na ntụrụndụ nke studio. Ọ meghere ụzọ maka utu aha blockbuster n'ọdịnihu dị ka Skyrim na Fallout 4. Morrowind na-anọgide na-abụ oge dị mkpa na nke na-akpali akpali na akụkọ ihe mere eme nke Bethesda, na-akpụzi ụzọ ha si eme egwuregwu na ime ka ọnọdụ ha sie ike na ụdị egwuregwu na-egwu egwu.

Isi mmalite: Akụkọ isi mmalite na-enye nghọta na nhota sitere na Todd Howard, Noah Berry, na ndị ọzọ so na otu Bethesda. Ọnweghị URL akọwapụtara kpọmkwem.