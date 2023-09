Uru mbụ na-enweta NJ enweghị ngwụcha nke na-eweta teknụzụ Biometrics

First Advantage, onye na-eweta ọrụ nyocha ndabere na nyocha ọrụ, ekwupụtala nnweta nke ndị na-eweta teknụzụ biometrics, Infinite ID, maka ego $41 nde. Nnweta a bu n'obi ịgbasa netwọk First Advantage na onyinye nkwenye njirimara maka ndị ahịa US.

NJ enweghị ngwụcha, nke hiwere isi na Hicksville, New York, bụ ụlọ ọrụ pọtụfoliyo nke ụlọ ọrụ itinye ego na nzuzo nke Enlightenment Capital. A na-atụ anya na ụlọ ọrụ a ga-enweta ihe karịrị nde $10 na ego ha nwetara kwa afọ. Onye na-eweta teknụzụ biometrics na-enye njirimara na ngwaọrụ nyocha maka akụkụ dị iche iche, gụnyere nchekwa na ọgụgụ isi, nchekwa mba, ndị mmanye iwu, nchekwa ókèala, nzaghachi ọdachi na njikwa mberede, na nchekwa ụlọ ọrụ.

Onye isi oche nke First Advantage, Scott Staples, kwuru na sọftụwia ID enweghị ngwụcha na-agbakwunye onyinye ọrụ RightID na Digital Identity nke ụlọ ọrụ dị. Nnweta a ka a na-ahụ dị ka nnukwu nzọụkwụ n'ịgbasa Pọtụfoliyo ngwaahịa First Advantage na azụmaahịa bụ isi.

Site na inweta nke a, First Advantage na-achọ ịkwalite ikike ya n'inye usoro teknụzụ biometric dị elu iji nyere ndị na-ewe ọrụ aka ibelata ihe egwu ma nọgide na-erube isi. Nyocha biometric na-enye nchekwa dị elu site na iji njirimara anụ ahụ ma ọ bụ omume pụrụ iche, dị ka akara mkpisiaka, ihu ihu, ma ọ bụ nyocha iris, iji nyochaa njirimara mmadụ.

Isi mmalite: Uru mbụ, NJ enweghị ngwụcha

Mail igodo