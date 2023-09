Digital Realty Trust Inc. mbak bilitere na-esochi nnọkọ azụmaahịa agwakọtara

By

Mgbanwe nke ọnụ ahịa nke Digital Realty Trust Inc. (DLR) bụ 1.40%, rute $131.80, n'oge nnọkọ azụmaahịa Tọzdee. Mmụba a na ọnụahịa ngwaahịa bịara n'etiti ụbọchị azụmaahịa agwakọtara maka ahịa ngwaahịa niile, yana Dow Jones Industrial Average (DJIA) nwere mmụba 0.17% ruo 34,500.73, ebe S&P 500 Index (SPX) dara site na 0.32% ruo 4,451.14. Mgbanwe a na-ebuli elu na ngwaahịa Digital Realty Trust wetara njedebe nke ogologo mfu ụbọchị abụọ.

Digital Realty Trust bụ ụlọ ọrụ na-enye etiti data, colocation na ngwọta njikọ maka azụmaahịa dị iche iche n'ụwa niile. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ohere ka òtù dị iche iche jikwaa akụrụngwa dijitalụ ha nke ọma site n'inye nchekwa data nchekwa na nke ọma na netwọk.

N'etiti ọnọdụ ahịa na-agbanwe agbanwe, ngwaahịa Digital Realty Trust gosipụtara nkwụghachi azụ site n'ịmepụta ahịa ka ukwuu. Nke a na-egosi ntụkwasị obi nke ndị na-etinye ego n'ikike ụlọ ọrụ ịnyagharịa ọnọdụ akụ na ụba na-ejighị n'aka ma wepụta nlọghachi siri ike.

Enwere ike ịsị usoro dị mma a na-ahụ na ngwaahịa Digital Realty Trust sitere na ihe dị iche iche, dị ka mmụba na-achọ maka nchekwa data na ike nhazi n'ụwa nke dijitalụ na-ebute taa. Ka ọtụtụ ndị otu na-anabata igwe igwe na kọmpụta na digitization, mkpa maka ebe data siri ike yana ngwọta njikọta ntụkwasị obi na-aga n'ihu na-eto eto. Digital Realty Trust guzo dị ka onye na-ebute ụzọ na oghere a, na-enye akụrụngwa ọgbara ọhụrụ yana teknụzụ dị elu iji gboo mkpa ndị ahịa na-abawanye.

Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'obi na mmegharị ahịa ngwaahịa na-emetụta ọtụtụ ihe, gụnyere mmetụta ndị na-etinye ego, ihe ngosi akụ na ụba, na ihe omume geopolitical. A na-agba ndị na-achụ ego ume ka ha mee nyocha nke ọma ma soro ndị ọkachamara gbasara ego kparịta ụka tupu ha eme mkpebi itinye ego.

Sources:

- Nkezi Dow Jones Industrial: DJIA

– S&P 500 Index: SPX

Nkowa:

- Digital Realty Trust Inc. (DLR): Ụlọ ọrụ na-enye data center, colocation, na interconnection ngwọta zuru ụwa ọnụ.

- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Ndekọ ahịa ngwaahịa na-atụle arụmọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze 30 depụtara na mgbanwe ngwaahịa US.

– S&P 500 Index (SPX): Ndepụta ngwaahịa ngwaahịa na-enyocha arụmọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ 500 edepụtara na mgbanwe ngwaahịa US.