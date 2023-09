Ọhụrụ Platform myNILpay na-agba ume inye onyinye iji nyere UNC Tennis Star nwetaghachi ego

By

Fiona Crawley, onye ọkpọ egwuregwu tenis nke ụmụ nwanyị na Mahadum North Carolina, chere mkpebi siri ike ihu mgbe ọ ga-ajụ $81,000 na ego nrite sitere na US Open iji kwado ntozu ya dị ka onye na-eme egwuregwu kọleji. NCAA na-amachibido ndị egwuregwu kọleji ịnata ego nrite karịrị $10,000. Agbanyeghị, ekele maka ikpo okwu dijitalụ ọhụrụ akpọrọ myNILpay, Crawley nwere ike nwetaghachi ego ọ nwetara.

myNILpay bụ ikpo okwu na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu aka ịkwụ ụgwọ ụmụ akwụkwọ NCAA ozugbo site na ikike aha ha, onyonyo, na oyiyi ha (NIL). Na nzaghachi na ọnọdụ Crawley, ikpo okwu na-agba ndị UNC na ndị na-akwado UNC ume ka ha nye onyinye iji nyere ya aka nwetaghachi ego ọ kpafuru. Onye isi oche nke ikpo okwu, Brent Chapman, kwuru na e kere myNILpay maka ebumnuche a - iji kwado ndị na-eme egwuregwu na-enyere ha aka ịbawanye ego ha na-enweta na nrube isi n'iwu NCAA.

Iji nye onyinye Crawley, ndị fan nwere ike budata ngwa myNILpay wee chọọ ya na nchekwa data egwuregwu NCAA. Ozugbo ha chọtara profaịlụ ya, ha nwere ike itinye ego ha chọrọ iziga. Mgbe ha natachara onyinye ahụ, ndị na-akwado ya ga-enweta “akparamagwa dijitalụ” na-egosipụta aha Crawley na mbinye aka dijitalụ dị ka ihe akaebe nke azụmahịa ahụ.

Crawley, onye ITA National Player of the Year na-achị achị, rụrụ ọrụ dị oke mkpa na mmeri UNC nke akụkọ ntolite NCAA n'afọ gara aga. O nyere aka duo ndị otu ahụ na mmeri ma meriekwa asọmpi abụọ ya na onye otu ya, Carson Tanguilig. Ihe ịga nke ọma ha na asọmpi ntozu US Open mere ka ha nwee ohere na isi eserese, ebe Crawley meriri egwuregwu atọ. Ọ na-alaghachi ugbu a na Chapel Hill dị ka onye ọkpụkpọ kọleji kacha elu dịka ọkwa ITA siri dị.

Atụmatụ a sitere na myNILpay na-enye Crawley olile anya ị nwetaghachi ego ọ kpatagoro ka ọ na-anọgide na-agbaso ụkpụrụ NCAA. Ọ na-egosipụta ikike nke ikike NIL ịkwado ụmụ akwụkwọ-ndị na-eme egwuregwu n'ụzọ ego ma mee ka ha nwee ike ime ihe kacha mma n'egwuregwu ha.

- NCAA: National Collegiate Athletic Association, otu na-achị isi nke egwuregwu kọleji na United States.

- NIL: Aha, onyonyo, na ikike ịdị ka nke na-enye ndị egwuregwu kọleji ohere irite uru site na onyonyo na ika ha.

